Отец Даши Малаховой, рассказал, как ему работается в одном театре с дочерью

Режиссер признается, что хотел бы, чтобы ее любили все в театре. Но это невозможно

Руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов поделился впечатлениями от работы со своей дочерью Дашей. В эксклюзивном интервью «Главкому» режиссер признался, что с дочерью ему работается тяжело. «Она, как и ее мама, максималистка. Относится к театру как к святыне», - поясняет Малахов, уточняя при этом, что сам

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Виталий Малахов

Режиссер признается, что хотел бы, чтобы ее любили все в театре. Но это невозможно

Руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов поделился впечатлениями от работы со своей дочерью Дашей. В эксклюзивном интервью «Главкому» режиссер признался, что с дочерью ему работается тяжело.

«Она, как и ее мама, максималистка. Относится к театру как к святыне», - поясняет Малахов, уточняя при этом, что сам относится к театру, как к работе.

«Даше иногда трудно и с другой стороны. Замечания от актера на сцене до костюмера или осветителя воспринимается нормально. Когда это кому-то говорит моя дочь, это воспринимается как «ха, она себе позволяет управлять». Безусловно, за ней стоит моя тень, и это накладывает и положительные, и отрицательные моменты», - рассказывает режиссер.

Вместе с тем он высоко оценил профессиональные способности своей дочери. «Она хорошая актриса. У нее хорошая школа. Она заканчивала ее в Великобритании, у Энтони Хопкинса. Она хороший технарь и у нее очень хороший темперамент. А вот что касается репетиций, например... Там мне никто отрицать не может. А она может», - говорит руководитель Театра на Подоле.

При этом другие актеры, по словам Малахова, не позволяют себе перечить режиссеру. «Боятся. Но не потому, что я их побью. Знают, что смысла нет. Знают, что на репетицию я прихожу подготовлен. А она (дочь. - «Главком») пока еще «трепыхается» (смеется). Она уважает меня, у нас нормальные отношения. Да, мне бы хотелось, чтобы ее любили все. Но это невозможно», - отмечает режиссер.