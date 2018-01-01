Вышел первый трейлер нового сезона «Мира Дикого Запада»

Стали известны подробности второго сезона одного из популярнейших сериалов последних лет

Опубликован трейлер второго сезона популярного сериала «Мир Дикого Запада». Он выйдет на экраны 22 апреля, сообщает «Главком». Сюжет сериала основан на одноименном фильме Майкла Крайтона, который рассказывает о парке развлечений будущего. Роли NPC исполняют весьма реалистичные человекоподобные роботы, пытающиеся втянуть

ГЛАВКОМ



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«Мир Дикого Запада»

Стали известны подробности второго сезона одного из популярнейших сериалов последних лет

Опубликован трейлер второго сезона популярного сериала «Мир Дикого Запада». Он выйдет на экраны 22 апреля, сообщает «Главком».

Сюжет сериала основан на одноименном фильме Майкла Крайтона, который рассказывает о парке развлечений будущего. Роли NPC исполняют весьма реалистичные человекоподобные роботы, пытающиеся втянуть посетителей в разнообразные миссии, созданные сценаристами. Очередное обновление программного обеспечения роботов приводит к появлению сбоев, однако чем дальше развивается сюжет, тем больше зрителям кажется, что это не программные сбой, а задумка создателя Westworld…

Главные действующие лица в трейлере нового сезона — Бернард Лоу (Джеффри Райт), Мейв Милли (Тэнди Ньютон) и Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд). А также искусственные быки и некий робот без лица.

Представители HBO отметили, что второй сезон будет состоять из 10 серий. Напомним, что фанатам сериала пришлось ждать выхода второго сезона почти полтора года, так как премьера первого сезона состоялась еще осенью 2016 года.

Этот ролик стал первой рекламой от HBO для суперфинала по американскому футболу за последние 20 лет, его срежиссировал шоураннер проекта Джонатан Нолан, причем отдельные сцены были сняты специально для трейлера, а не взяты из сериала.