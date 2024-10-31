Інні Капінос – 60. Біографія відомої української акторки

З 1985 року Капінос працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка

Сьогодні, 31 жовтня, день народження святкує українська акторка театру, кіно та дубляжу Інна Капінос. Їй виповнюється 60 років. Капінос є заслуженою та народною артисткою України. «Главком» пригадує творчий шлях акторки та головні події з її біографії.

Інна Капінос народилася 31 жовтня 1964 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1985 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (майстерня В. Зимньої).

З 1985 року працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. З 1995 року – член Національної спілки кінематографістів України.

фото з відкритих джерел

З 2022 року веде курс майбутніх кіноакторів в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Акторка займається дубляжем та озвученням рекламних роликів.

14 вересня, у День українського кіно, Зеленський надав звання «Народний артист України» Капінос Інні.

фото з відкритих джерел

Капінос має безліч робіт у театрі, серед них:

1986 – «Сімейний детектив» Л. Сінельникова; реж. Володимир Оглоблін;

1991 – «В неділю рано зілля копала» Ольги Кобилянської; реж. Володимир Опанасенко – Настка;

1995 – «Гетьман Дорошенко» Людмили Старицької-Черняхівської; реж. Володимир Опанасенко – Пріся;

1996 – «Бояриня» за поемою» Лесі Українки; реж. Володимир Опанасенко – Оксана;

1998 – «Суєта» Івана Карпенка-Карого; реж. Володимир Опанасенко – Василинка;

2003 – «Ревізор» за однойменною п'єсою Миколи Гоголя; реж. Ігор Афанасьєв – Ликера;

2005 – «Ромео і Джульєтта» за однойменною п'єсою Вільяма Шекспіра; реж. Валентин Козьменко-Делінде – Синьйора Монтеккі;

2011 – «Фредерік, або Бульвар Злочинів» Еріка-Емманюеля Шмітта; реж. Юрій Кочевенко – Мати Фредеріка;

2018 – «Війна» Ларса Нурена; реж. Давид Петросян – мати;

2021 – «Радован ІІІ» Душана Ковачевича; реж. Юрій Одинокий – Руменка, жінка Радована;

2019, 2024 – «Лимерівна» за однойменною п'єсою Панаса Мирного; реж. Іван Уривський – Шкандибиха;

2024 – «Джельсоміно в країні брехунів» за мотивами казки Джанні Родарі.

Вистава «Лимерівна», Інна Капінос у ролі Шкандибихи фото: Національний театр імені Івана Франка

фото: Національний театр імені Івана Франка

Також акторка відома багатьма ролями в кіно, серед яких:

Вечорниці (1986) – Орися;

Меланхолійний вальс (1990) – Марта;

Роксолана (1996, новела «Наречена»);

Жіночий лікар-2 (2013);

Криве дзеркало душі (2013);

Повернення (2019);

Вибір матері (2019);

Мій коханий ворог (2020);

Толока (2020) – Олена Степанівна;

Обіцянка богу (2024);

Впізнай мене (2024).

фото з відкритих джерел

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка привітав Інна Капінос із ювілеєм.

«За багаторічну творчу дорогу вона закарбувала себе у серцях глядачів як майстерка сценічного слова і виразності, її гра – це симфонія емоцій, від яких не відвести очей. На театральній сцені Інна Капінос дарує життя багатогранним образам, кожен з яких залишається зі своїм глядачем назавжди. Вітаємо шановну Інну Анатоліївну із днем народження! Бажаємо невичерпної енергії, здоров'я, тепла та безмежного натхнення, щоб і далі зачаровувати нас своїм талантом», – йдеться у повідомленні.

5 фото На весь екран







фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала народна артистка України, співачка Ауріка Ротару. Їй виповнилося 51 рік. Артистка відома такими музичними роботами як «По любові», «Щастя – вільний птах» та «Я не можу без тебе».

Також 2 жовтня, день народження святкував народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Верка Сердючка. Йому виповнилося 51 рік.