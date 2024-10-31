Інні Капінос – 60. Біографія відомої української акторки
З 1985 року Капінос працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка
Сьогодні, 31 жовтня, день народження святкує українська акторка театру, кіно та дубляжу Інна Капінос. Їй виповнюється 60 років. Капінос є заслуженою та народною артисткою України. «Главком» пригадує творчий шлях акторки та головні події з її біографії.
Інна Капінос народилася 31 жовтня 1964 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1985 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (майстерня В. Зимньої).
З 1985 року працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. З 1995 року – член Національної спілки кінематографістів України.
З 2022 року веде курс майбутніх кіноакторів в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Акторка займається дубляжем та озвученням рекламних роликів.
14 вересня, у День українського кіно, Зеленський надав звання «Народний артист України» Капінос Інні.
Капінос має безліч робіт у театрі, серед них:
- 1986 – «Сімейний детектив» Л. Сінельникова; реж. Володимир Оглоблін;
- 1991 – «В неділю рано зілля копала» Ольги Кобилянської; реж. Володимир Опанасенко – Настка;
- 1995 – «Гетьман Дорошенко» Людмили Старицької-Черняхівської; реж. Володимир Опанасенко – Пріся;
- 1996 – «Бояриня» за поемою» Лесі Українки; реж. Володимир Опанасенко – Оксана;
- 1998 – «Суєта» Івана Карпенка-Карого; реж. Володимир Опанасенко – Василинка;
- 2003 – «Ревізор» за однойменною п'єсою Миколи Гоголя; реж. Ігор Афанасьєв – Ликера;
- 2005 – «Ромео і Джульєтта» за однойменною п'єсою Вільяма Шекспіра; реж. Валентин Козьменко-Делінде – Синьйора Монтеккі;
- 2011 – «Фредерік, або Бульвар Злочинів» Еріка-Емманюеля Шмітта; реж. Юрій Кочевенко – Мати Фредеріка;
- 2018 – «Війна» Ларса Нурена; реж. Давид Петросян – мати;
- 2021 – «Радован ІІІ» Душана Ковачевича; реж. Юрій Одинокий – Руменка, жінка Радована;
- 2019, 2024 – «Лимерівна» за однойменною п'єсою Панаса Мирного; реж. Іван Уривський – Шкандибиха;
- 2024 – «Джельсоміно в країні брехунів» за мотивами казки Джанні Родарі.
Також акторка відома багатьма ролями в кіно, серед яких:
- Вечорниці (1986) – Орися;
- Меланхолійний вальс (1990) – Марта;
- Роксолана (1996, новела «Наречена»);
- Жіночий лікар-2 (2013);
- Криве дзеркало душі (2013);
- Повернення (2019);
- Вибір матері (2019);
- Мій коханий ворог (2020);
- Толока (2020) – Олена Степанівна;
- Обіцянка богу (2024);
- Впізнай мене (2024).
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка привітав Інна Капінос із ювілеєм.
«За багаторічну творчу дорогу вона закарбувала себе у серцях глядачів як майстерка сценічного слова і виразності, її гра – це симфонія емоцій, від яких не відвести очей. На театральній сцені Інна Капінос дарує життя багатогранним образам, кожен з яких залишається зі своїм глядачем назавжди. Вітаємо шановну Інну Анатоліївну із днем народження! Бажаємо невичерпної енергії, здоров'я, тепла та безмежного натхнення, щоб і далі зачаровувати нас своїм талантом», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала народна артистка України, співачка Ауріка Ротару. Їй виповнилося 51 рік. Артистка відома такими музичними роботами як «По любові», «Щастя – вільний птах» та «Я не можу без тебе».
Також 2 жовтня, день народження святкував народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Верка Сердючка. Йому виповнилося 51 рік.
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