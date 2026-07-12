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У популярного співака 80-х, який підтримує війну проти України, відмовили ноги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Добринін не засудив війну
фото з відкритих джерел

Артист періодично йде в тривалі запої, після яких важко пересувається і невиразно розмовляє

У російського співака Олександра Добриніна, який у 1980-90-х роках прославився завдяки хітам «Розовые розы» і «Рита-Маргарита», виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. 69-річному артисту стало погано у власній квартирі у Москві – у нього відмовили ноги. По це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Кілька днів родичі не могли додзвонитися до виконавця. Коли вони приїхали перевірити, що трапилося, Добринін зумів відчинити двері самостійно, проте до них він не підійшов, а підповз. Після цього йому викликали швидку допомогу.

У популярного співака 80-х, який підтримує війну проти України, відмовили ноги фото 1

Подібний випадок стався не вперше: співак періодично йде в тривалі запої, після яких важко пересувається і невиразно розмовляє. Попри це, 12 липня у його Instagram з’явилася публікація, в якій стверджувалося, що з артистом нібито «все добре».

Олександр Добринін – радянський і російський музикант, який у різні роки виступав у складі колективів «Зодчие», «Мираж», «Здравствуй, песня», «Веселые ребята» та «Кинематограф». Найбільшу популярність йому принесли пісні «Розовые розы» («Светка Соколова»), «Рита-Маргарита» та «Ночные цветы».

У популярного співака 80-х, який підтримує війну проти України, відмовили ноги фото 2

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Добринін не засудив війну. Він продовжує брати участь у концертах та заходах за участю артистів, які підтримують політику Путіна, з’являється на російських телевізійних шоу та виступає на різних святкових майданчиках.

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Теги: пропаганда СРСР співак музикант

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