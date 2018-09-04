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    Шоу-биз

    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B

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    Бейонсе - Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе

    Американская певица Бейонсе празднует свой день рождения

    Сегодня, 4 сентября, известной американской певице Бейонсе исполняется 37 лет.

    Бейонсе или просто Королева Би – американская певица, выступающая в жанре r’n’b, бывшая солистка некогда сверхпопулярной группы Destiny’s Child. Попав на большую сцену в 9 лет, она прошла путь к славе в составе девичьего поп-трио, а затем, уже сольно, повторила и многократно преумножила его успех.

    Помимо музыкальной карьеры, Бейонсе успевает работать продюсером, сниматься в кино, выпускать одежду и воспитывать троих детей. 20 статуэток Грэмми, номинация на Золотой Глобус, титул самой успешной исполнительницы 2000-х по версии Billboard и звание самой богатой и влиятельной артистки по версии Forbes – за плечами 36-летней Бейонсе много достижений и побед.

    Такой успех певицы объясняется тем, что на протяжении всего своего творческого пути она очень много работает. О своей первой беременности Бейонсе заявила со сцены на церемонии MTV Video Music Awards, а на поздних сроках второй беременности артистка гастролировала с туром The Formation World Tour.

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    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B
    Бейонсе празднует день рождения: яркие фото королевы R'n'B

    Бейонсе замужем за известным рэпером Jay Z. Пара воспитывает дочь Блю Айви и двойню Сэра и Руми, которым всего два месяца.

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