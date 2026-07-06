Новосибірська область вперше оголосила повітряну тривогу: чим важливий регіон для Росії

Регіон є одним із ключових промислових центрів Росії, де працюють підприємства оборонної, авіаційної та енергетичної галузей

У Новосибірській області Росії вперше оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Відповідне повідомлення ввечері 6 липня поширило МНС РФ, пише «Главком».

За даними з відкритих джерел, Новосибірськ є найбільшим промисловим і логістичним центром Сибіру. У місті працюють понад 200 великих і середніх підприємств, зокрема оборонного, авіаційного, машинобудівного, металургійного та енергетичного секторів.

Серед ключових підприємств регіону – Новосибірський авіаційний завод імені В. П. Чкалова, де виробляють фронтові бомбардувальники Су-34 та виконують роботи для авіаційної промисловості. Також у місті працюють Новосибірський металургійний завод імені Кузьміна, підприємство «Катод», що випускає електронно-оптичні прилади, енергетичні компанії «Новосибірськенергозбут» і «Россети Новосибирск», а також великі підприємства фармацевтичної, хімічної та логістичної галузей.

Наразі інформації про вибухи чи роботу сил протиповітряної оборони в регіоні немає.

До слова, ніч проти 5 травня стала безпрецедентною за масштабами оголошення повітряних загроз на території РФ. Ракетна небезпека охопила 18 російських регіонів, а в 18 аеропортах вводилися обмеження на польоти. Найгучнішою подією стало оголошення тривоги в Сибіру – за 2000 км від кордону з Україною.