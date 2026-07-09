Український актор, який має майже 90 котів, розповів про своїх улюбленців (фото)

Олексій Суровцев витрачає по 30 тис. грн на добу для утримання свого котопритулку

Один із котів Олексія Суровцева знімався з ним у серіалі

Зірка серіалу «Код» та зоозахисник Олексій Суровцев опікується десятками котів. Актор заснував притулок для чотирилапих. Як пише «Главком», у коментарі програмі «Ранок Вдома» він розповів про своїх підопічних та зізнався, скільки йому коштує утримувати притулок.

Олексій Суровцев у 2022 році відкрив котопритулок «Бородата Котомамуля». Нині там мешкає майже 90 котів. На утримання тварин на добу актор витрачає близько 30 тис. грн. Найбільша стаття витрат – це лікування котів.

«Незважаючи, що в мене своя ветеринарна клініка… Ну, ти уявляєш: оренда, зарплата працівникам, просто шалені комунальні, до цього складні операції, які ми не можемо проводити саме тут… У середньому на добу уходить від 25 до 30 тис. грн – це утримання, годування, зарплати тощо. У мене зараз майже кожен день мінус приблизно 20 тис. грн. У мене є резервний фонд, якого вистачить ще на місяць-два максимум», – поділився зоозахисник. До того ж кількість котів збільшилася після зими.

Один із котів, попри втрату ока, бере участь у зйомках з Олексієм Суровцевим фото: скриншот Ранок Вдома /YouTube

Мешканці притулку актора мають різні історії. Один із котів, попри втрату ока, бере участь у зйомках з Олексієм Суровцевим. Він знявся в одній із серій серіалу «Код». «До речі, він зірка. Знімався зі мною в серіалі, у кліпі, десь ще знімався. Це Малевич, і він один із «найстаріших». Він молодий, але з «найстаріших» котів, які знаходяться в нашому притулку. Він у мене з 2022 року», – розповів актор.

Серед мешканців притулку є «військовий кіт» із Донеччини. Він потрапляв у пожежі та мав поранення.

Кіт Рижа Морда чекає на свого господаря з війни фото: скриншот Ранок Вдома/YouTube

Також у прихистку зіркового зоозахисника є кіт на прізвисько Рижа морда, його господар нині служить у лавах ЗСУ. «Він постійно питає, пише мені: «Як там моя Рижа морда?». Я скидаю йому фотки», – розповів власник притулку.

Коти з лейкозом мешкають у закритих боксах фото: скриншот Ранок Вдома/YouTube

Актор також розповів, що деякі тварини хворі. У боксах мешкають коти, хворі на лейкоз. Тому вони перебувають у закритих приміщеннях. «На жаль, вони в мене «заарештовані», але в «Котопарку» в нас буде окрема кімната для лейкозних котів, де вони зможуть хоча б виходити та гратися… Люди бояться цієї хвороби», – пояснив він.

фото: скриншот Ранок Вдома/YouTube

До слова, Олексій Суровцев нині займається будівництва «Котопарку» під Києвом, який має стане першим центром фелінотерапії (вид психологічної реабілітації, який базується на спілкуванні з котами, – «Главком») в Україні.

Нагадаємо, український актор Олексій Суровцев, який під час повномасштабного вторгнення рятував покинутих тварин, в Ірпені відкрив ветеринарну клініку та притулок «Бородата котомамуля». Під час відкриття закладу артист покликав заміж свою колишню дружину Ксенію, з якою розлучився два роки тому.