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Український актор, який має майже 90 котів, розповів про своїх улюбленців (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олексій Суровцев витрачає по 30 тис. грн на добу для утримання свого котопритулку
фото: jetsetter.ua

Один із котів Олексія Суровцева знімався з ним у серіалі

Зірка серіалу «Код» та зоозахисник Олексій Суровцев опікується десятками котів. Актор заснував притулок для чотирилапих. Як пише «Главком», у коментарі програмі «Ранок Вдома» він розповів про своїх підопічних та зізнався, скільки йому коштує утримувати притулок. 

Олексій Суровцев у 2022 році відкрив котопритулок «Бородата Котомамуля». Нині там мешкає майже 90 котів. На утримання тварин на добу актор витрачає близько 30 тис. грн. Найбільша стаття витрат – це лікування котів.

«Незважаючи, що в мене своя ветеринарна клініка… Ну, ти уявляєш: оренда, зарплата працівникам, просто шалені комунальні, до цього складні операції, які ми не можемо проводити саме тут… У середньому на добу уходить від 25 до 30 тис. грн – це утримання, годування, зарплати тощо. У мене зараз майже кожен день мінус приблизно 20 тис. грн. У мене є резервний фонд, якого вистачить ще на місяць-два максимум», – поділився зоозахисник. До того ж кількість котів збільшилася після зими.

Один із котів, попри втрату ока, бере участь у зйомках з Олексієм Суровцевим
Один із котів, попри втрату ока, бере участь у зйомках з Олексієм Суровцевим
фото: скриншот Ранок Вдома /YouTube

Мешканці притулку актора мають різні історії. Один із котів, попри втрату ока, бере участь у зйомках з Олексієм Суровцевим. Він знявся в одній із серій серіалу «Код». «До речі, він зірка. Знімався зі мною в серіалі, у кліпі, десь ще знімався. Це Малевич, і він один із «найстаріших». Він молодий, але з «найстаріших» котів, які знаходяться в нашому притулку. Він у мене з 2022 року», – розповів актор.

Серед мешканців притулку є «військовий кіт» із Донеччини. Він потрапляв у пожежі та мав поранення.

Кіт Рижа Морда чекає на свого господаря з війни
Кіт Рижа Морда чекає на свого господаря з війни
фото: скриншот Ранок Вдома/YouTube

Також у прихистку зіркового зоозахисника є кіт на прізвисько Рижа морда, його господар нині служить у лавах ЗСУ. «Він постійно питає, пише мені: «Як там моя Рижа морда?». Я скидаю йому фотки», – розповів власник притулку.

Коти з лейкозом мешкають у закритих боксах
Коти з лейкозом мешкають у закритих боксах
фото: скриншот Ранок Вдома/YouTube

Актор також розповів, що деякі тварини хворі. У боксах мешкають коти, хворі на лейкоз. Тому вони перебувають у закритих приміщеннях. «На жаль, вони в мене «заарештовані», але в «Котопарку» в нас буде окрема кімната для лейкозних котів, де вони зможуть хоча б виходити та гратися… Люди бояться цієї хвороби», – пояснив він.

Український актор, який має майже 90 котів, розповів про своїх улюбленців (фото) фото 1
фото: скриншот Ранок Вдома/YouTube

До слова, Олексій Суровцев нині займається будівництва «Котопарку» під Києвом, який має стане першим центром фелінотерапії (вид психологічної реабілітації, який базується на спілкуванні з котами, – «Главком») в Україні. 

Нагадаємо, український актор Олексій Суровцев, який під час повномасштабного вторгнення рятував покинутих тварин, в Ірпені відкрив ветеринарну клініку та притулок «Бородата котомамуля». Під час відкриття закладу артист покликав заміж свою колишню дружину Ксенію, з якою розлучився два роки тому.

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Теги: фото шоубіз тварини актор

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