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Сибіга розповів Рубіо, як примусити Путіна до мирних переговорів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сибіга розповів Рубіо, як примусити Путіна до мирних переговорів
Очільник МЗС Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо на саміті G7 у Франції
фото: Андрій Сибіга

Головною темою розмови стало залучення США до відновлення справедливого миру в Україні

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів двосторонню зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо на полях саміту країн «Групи семи» (G7) у французькому Евіані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у соцмережі.

Повідомляється, що головною темою розмови стало залучення США до відновлення справедливого миру в Україні та посилення тиску на Кремль.

Дипломати детально обговорили шляхи просування мирного процесу. «Я поділився думкою України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті привести Путіна за стіл переговорів», – зазначив голова МЗС України.

Під час перемовин Сибіга привітав американську сторону з успішним підписанням безпекової угоди між США та Іраном, висловивши сподівання, що вона стабілізує енергетичні ринки. Сибіга наголосив, що за очікуваннями Президента Володимира Зеленського, іранська угода тепер відкриває для Вашингтона можливість повністю зосередитися на припиненні війни Росії проти України.

Сибіга також ознайомив держсекретаря США з останніми успішними операціями української армії на передовій та наголосив на важливості посилення міжнародного санкційного тиску на російську економіку.

Український міністр окремо поінформував Рубіо про нічну атаку РФ, внаслідок якої було зруйновано 80% даху Успенського собору. «Ці удари демонструють, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності», – підкреслив дипломат.

«Главком» писав, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи».

Нагадаємо, на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До слова, Дональд Трамп назвав війну в Україні «божевіллям» через великі людські втрати обох сторін і запевнив, що після підписання угод з Іраном повністю сфокусується на досягненні миру в Європі.

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Теги: Марко Рубіо Андрій Сибіга Франція путін

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