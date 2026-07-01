Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року
Дорогу на вул. Милославській збудували у 1989 році. Капремонт проводитимуть уперше з моменту відкриття
фото: Вікіпедія

Повністю завершити капремонт вулиці Милославської планують до червня 2027 року

У Києві у Деснянському районі капітально ремонтуватимуть вулицю Милославську. Через роботи тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням КК «Київавтодор», інформує «Главком».

Зазначається, що ремонт розпочнуть із 1 липня. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності.

«Вул. Милославська є однією з ключових транспортних магістралей Деснянського району. Дорогу збудували у 1989 році. Капремонт проводитимуть уперше з моменту відкриття. Тож інфраструктура потребує комплексного оновлення», – йдеться у повідомленні. 

Ремонт виконуватимуть поетапно. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Червоної Калини. Повністю завершити капітальний ремонт вулиці планують до червня 2027 року, інформують у КМДА.

Капітальний ремонт вул. Милославської у Деснянському районі столиці
Капітальний ремонт вул. Милославської у Деснянському районі столиці
інфографіка: «Київавтодор»

У відомстві також повідомили, що проєкт передбачає комплексне оновлення вулиці Милославської протяжністю 1,5 км, зокрема:

  • влаштування нового тришарового асфальтобетонного покриття
  • оновлення тротуарів й облаштування велодоріжок
  • ремонт дощової каналізації
  • оновлення мереж зовнішнього освітлення та контактної мережі
  • ремонт світлофорних об’єктів
  • благоустрій прилеглої території.
  • на переходах понизять бордюри
  • облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.
Милославська вулиця – вулиця в Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Пролягає від вулиці Миколи Закревського до вулиці Радосинської (с. Троєщина). Прилучаються проспект Червоної Калини, вулиці Оноре де Бальзака, Лісківська і Радунська.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.  

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше відновлень енергетиками ДТЕК було на Донеччині
За місяць ДТЕК повернув світло майже 2 млн родин після ворожих атак
1 червня, 15:55
Знищений внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня ТРЦ «Квадрат» на Лук'янівці
Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»
3 червня, 15:01
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
12 червня, 22:30
Митрополіт Епіфаній: Просимо про молитву за врятування святині від знищення
Митрополит Епіфаній закликав до молитви через пожежу в Успенському соборі Печерської лаври внаслідок удару РФ
15 червня, 02:48
Поліцейські вилучили у зловмисників гроші першої заявниці та одразу повернули їх власниці
Поліція повернула понад мільйон грн киянкам, які віддали гроші шахраями під виглядом СБУ
8 червня, 15:19
Портал дошкільної освіти міста Києва є централізованою платформою для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини
Запис дитини до садочка у Києві: Портал дошкільної освіти отримав важливі оновлення
9 червня, 17:16
Чоловікові за напад на підлітків загрожує обмеження волі на строк до п’яти років
Накинувся на підлітків біля ЖК: у Шевченківському районі затримано п'яного хулігана
16 червня, 09:06
Фахівці Святошинського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
Рух Гостомельським шосе буде частково обмежено до 21 червня (схема)
17 червня, 15:30
13-річна Любава розмальовує щити, якими закриті вікна готелю «Україна»
Замість вибитих вікон – петриківка: готель «Україна» прикрасили дитячі малюнки
25 червня, 11:27

Новини

«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника
«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника
У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року
У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року
У Києві стався збій у роботі швидкісних трамваїв, замість них курсують автобуси
У Києві стався збій у роботі швидкісних трамваїв, замість них курсують автобуси
Продано квартиру пропагандиста Лебедєва в Києві: названо нового власника
Продано квартиру пропагандиста Лебедєва в Києві: названо нового власника
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 29 хвилин
Кияни помилково отримали сповіщення про екстрені відключення
Кияни помилково отримали сповіщення про екстрені відключення

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua