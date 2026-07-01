У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року

Дорогу на вул. Милославській збудували у 1989 році. Капремонт проводитимуть уперше з моменту відкриття

Повністю завершити капремонт вулиці Милославської планують до червня 2027 року

У Києві у Деснянському районі капітально ремонтуватимуть вулицю Милославську. Через роботи тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням КК «Київавтодор», інформує «Главком».

Зазначається, що ремонт розпочнуть із 1 липня. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності.

«Вул. Милославська є однією з ключових транспортних магістралей Деснянського району. Дорогу збудували у 1989 році. Капремонт проводитимуть уперше з моменту відкриття. Тож інфраструктура потребує комплексного оновлення», – йдеться у повідомленні.

Ремонт виконуватимуть поетапно. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Червоної Калини. Повністю завершити капітальний ремонт вулиці планують до червня 2027 року, інформують у КМДА.

Капітальний ремонт вул. Милославської у Деснянському районі столиці інфографіка: «Київавтодор»

У відомстві також повідомили, що проєкт передбачає комплексне оновлення вулиці Милославської протяжністю 1,5 км, зокрема:

влаштування нового тришарового асфальтобетонного покриття

оновлення тротуарів й облаштування велодоріжок

ремонт дощової каналізації

оновлення мереж зовнішнього освітлення та контактної мережі

ремонт світлофорних об’єктів

благоустрій прилеглої території.

на переходах понизять бордюри

облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Милославська вулиця – вулиця в Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Пролягає від вулиці Миколи Закревського до вулиці Радосинської (с. Троєщина). Прилучаються проспект Червоної Калини, вулиці Оноре де Бальзака, Лісківська і Радунська.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.