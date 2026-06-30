Замість черг біля валідаторів – смартфон: як за дев'ять років змінився е-квиток у Києві
Тепер розрахуватися у столичному транспорті можна банківською карткою, гаджетами з NFC, та цифровими транспортними картами у смартфонах
Столична система електронного квитка відзначає дев'ятиріччя. Київ був першим містом в Україні, яке повністю ліквідувало паперові проїзні талони, а сама система з часом перетворилася на масштабну цифрову мережу, що фіксує мільярдні показники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент інформаційних технологій КМДА.
Впровадження системи розпочалося у 2017 році з пілотного проєкту, а перші пасажири почали тестувати електронну оплату восени 2018-го. «Главком» зібрав ключові цифри та факти про те, як головний транспортний сервіс столиці змінив життя містян.
Скільки поїздок реєструє система
Масштаби використання е-квитка у столичному транспорті (метро, автобусах, тролейбусах і трамваях) наразі є рекордними для України:
- Понад 2 млрд поїздок було здійснено в міському транспорті за весь час роботи електронної системи.
- Понад 330 млн поїздок е-квиток обслуговує щороку.
- Мільйони транзакцій система обробляє щодня у години пік.
Від пластику до смартфона: які сервіси доступні киянам зараз
Якщо на старті проєкту оплата була доступна лише через перші пластикові картки та паперові QR-квитки з терміналів самообслуговування, то сьогодні пасажирам доступний широкий спектр альтернатив.
Зокрема, розрахуватися в транспорті можна банківською карткою, гаджетами з NFC, цифровими транспортними картами у смартфонах. Завдяки впровадженню віртуальної валідації (оплати через телефон без прикладання до жовтого пристрою) вдалося значно скоротити черги біля фізичних валідаторів у години пік.
Також нещодавно систему доповнили новими функціями:
- Віджети для екрана: можливість швидкої генерації QR-квитків безпосередньо на екрані смартфона без необхідності щоразу заходити у застосунок.
- Цифрові пільгові карти: запуск електронних карток для Захисників і Захисниць України, киян-пенсіонерів та людей з інвалідністю.
Київська екосистема мобільності, куди окрім оплати проїзду входить відстеження транспорту в реальному часі та сервіси паркування, у 2024 році отримала міжнародне визнання на профільному конкурсі Transport Ticketing Global у Лондоні.
Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.
«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.
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