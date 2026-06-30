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Замість черг біля валідаторів – смартфон: як за дев'ять років змінився е-квиток у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Замість черг біля валідаторів – смартфон: як за дев'ять років змінився е-квиток у Києві
Впровадження системи електронного квитка у Києві розпочалося у 2017 році
фото: Pay.ya

Тепер розрахуватися у столичному транспорті можна банківською карткою, гаджетами з NFC, та цифровими транспортними картами у смартфонах

Столична система електронного квитка відзначає дев'ятиріччя. Київ був першим містом в Україні, яке повністю ліквідувало паперові проїзні талони, а сама система з часом перетворилася на масштабну цифрову мережу, що фіксує мільярдні показники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент інформаційних технологій КМДА.

Впровадження системи розпочалося у 2017 році з пілотного проєкту, а перші пасажири почали тестувати електронну оплату восени 2018-го. «Главком» зібрав ключові цифри та факти про те, як головний транспортний сервіс столиці змінив життя містян.

Скільки поїздок реєструє система

Масштаби використання е-квитка у столичному транспорті (метро, автобусах, тролейбусах і трамваях) наразі є рекордними для України:

  • Понад 2 млрд поїздок було здійснено в міському транспорті за весь час роботи електронної системи.
  • Понад 330 млн поїздок е-квиток обслуговує щороку.
  • Мільйони транзакцій система обробляє щодня у години пік.

Від пластику до смартфона: які сервіси доступні киянам зараз

Якщо на старті проєкту оплата була доступна лише через перші пластикові картки та паперові QR-квитки з терміналів самообслуговування, то сьогодні пасажирам доступний широкий спектр альтернатив.

Зокрема, розрахуватися в транспорті можна банківською карткою, гаджетами з NFC, цифровими транспортними картами у смартфонах. Завдяки впровадженню віртуальної валідації (оплати через телефон без прикладання до жовтого пристрою) вдалося значно скоротити черги біля фізичних валідаторів у години пік.

Також нещодавно систему доповнили новими функціями:

  • Віджети для екрана: можливість швидкої генерації QR-квитків безпосередньо на екрані смартфона без необхідності щоразу заходити у застосунок.
  • Цифрові пільгові карти: запуск електронних карток для Захисників і Захисниць України, киян-пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Київська екосистема мобільності, куди окрім оплати проїзду входить відстеження транспорту в реальному часі та сервіси паркування, у 2024 році отримала міжнародне визнання на профільному конкурсі Transport Ticketing Global у Лондоні.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
інфографіка: КМДА
Замість черг біля валідаторів – смартфон: як за дев'ять років змінився е-квиток у Києві фото 1
інфографіка% КМДА

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. 

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.

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Теги: Київ громадський транспорт

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