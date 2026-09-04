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Названо причину смерті зірки «Один удома» та «Воно»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тім Каррі відомий за роллю менеджера готелю «Плаза» Гектора у фільмі «Один удома»
фото: кадр з фільму «Один удома 2»

Тім Каррі пережив інсульт у 2012 році

Стала відома причина смерті актора Тіма Каррі, який був відомий за ролями у фільмах «Один удома» та «Воно». Він помер у віці 80 років. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву представника актора в коментарі ВВС.

Тім Каррі мав низку хвороб, які стали факторами його смерті. Він страждав на рак нирок. В анамнезі лікарі також зазначили інсульт. Основною причиною смерті Тіма Каррі стала ішемічна хвороба серця.

У 2012 році актор пережив інсульт та з того часу пересувався на кріслі колісному. У своїх мемуарах Vagabond 2025 року він розповідав про довгу реабілітацію після інсульту. «Якщо мене щось і вразило після цього, то це те, наскільки чудово, що я досі живий», – говорив Тім Каррі після пережитого інсульту.

Тім Каррі зіграв швейцара та менеджера готелю «Плаза» Гектора у фільмі «Один удома»
Тім Каррі зіграв швейцара та менеджера готелю «Плаза» Гектора у фільмі «Один удома»
фото: кадр з фільму «Один удома 2»

Каррі перестав грати у кіно, однак продовжував зустрічатися із шанувальниками та відвідувати різні заходи.

Тім Каррі зіграв швейцара та менеджера готелю «Плаза» Гектора у фільмі «Один удома»
Тім Каррі зіграв швейцара та менеджера готелю «Плаза» Гектора у фільмі «Один удома»
фото: кадр з фільму «Один удома 2»

Тім Каррі розпочав свою кар’єру в Голлівуді наприкінці 1960-х років, а потім отримав великий успіх у фільмі «Шоу жахів Роккі Хоррора». Також він здобув визнання за роль клоуна Пеннівайза у кіно «Воно» 1990 року та в ролі містера Гектора у фільмі «Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку».

Тім Каррі зіграв клоуна у фільмі «Воно»
Тім Каррі зіграв клоуна у фільмі «Воно»
колаж: glavcom.ua

Як повідомляв «Главком», Тім Каррі, який понад десять років мав серйозні проблеми зі здоров’ям, пішов із життя пізно ввечері 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 80 років. Поліція прибула до помешкання актора о 23:23. Попередньо, жодних ознак насильницької смерті не виявлено.

До слова, 25 серпня також пішла з життя американська співачка, композиторка та акторка Доллі Партон у віці 80 років. Партон була однією з найвідоміших виконавиць в історії кантрі-музики та залишила по собі кар’єру, яка тривала майже шість десятиліть. Вона стала на бік України на початку повномасштабного вторгнення. Вона публічно закликала підтримувати Україну.

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Теги: актор смерть США шоубіз

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