Бейонсе випустила перший за два роки трек: спеціально до Дня незалежності США

Пісня увійде до ювілейного перевидання альбому B'Day, який вийшов 20 років тому

Співачка Бейонсе після дворічної паузи представила нову пісню Morning Dew (Donk), приурочивши реліз до Дня незалежності США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Deadline.

Новий трек став своєрідним подарунком для шанувальників артистки, яких називають BeyHive, напередодні масштабного святкування її дня народження. Випуск синглу також запускає 60-денний відлік до цієї дати та перевидання альбому B'Day, який уперше вийшов 4 вересня 2006 року.

Композиція увійде до ювілейного перевидання, присвяченого 20-річчю альбому. Разом із треком представили лірик-відео, створене на основі архівних кадрів режисера Кліффа Воттса – того самого, хто зняв знамениту обкладинку Бейонсе для Sports Illustrated Swimsuit.

За даними видання, авторами пісні, окрім самої Бейонсе, стали Фаррелл Вільямс, The-Dream і Даріус Діксон, а продюсуванням займалися Бейонсе та Фаррелл Вільямс.

Свого часу B'Day став другим альбомом Бейонсе, який очолив музичні чарти. У перший тиждень після виходу він розійшовся тиражем понад 541 тисячу копій у США, а згодом очолив чарти й в інших країнах, зокрема Японії.

Реліз символічно збігся не з рядовим Днем незалежності: цього року США відзначають 250-річчя ухвалення Декларації незалежності – ювілей, до якого приурочено масштабні святкування по всій країні, включно з феєрверками та концертами найбільших зірок американської сцени.

Нагадаємо, попередній альбом Бейонсе – Cowboy Carter – здобув звання альбому року на премії «Ґреммі-2025», а сама співачка за кар'єру встановила абсолютний рекорд за кількістю нагород церемонії. До 250-річчя США «Главком» також публікує тематичну серію матеріалів про країну – зокрема про те, як розвивались американсько-українські відносини за роки незалежності України.