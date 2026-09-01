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«Я змирилася». Оксана Білозір зізналась, як пробачала зради чоловікам

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оксана Білозір: «Чому за це треба карати одразу з першого разу?»
фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Оксана Білозір вважає, що кожна людина має право на другий шанс

Українська співачка Оксана Білозір вважає, що подружню зраду можна пробачити. Вона поділилася власним досвідом та пояснила, як ставиться до невірності у стосунках. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю зірки Славі Дьоміну.

Оксана Білозір зізналася, що їй зраджували у стосунках. Однак зрештою вона вибачала партнера. «У мене так було, я про це дізналася і вибачила. Бо кожна людина має право на щастя. Якщо це тій людині принесло щастя, то я за нього рада, але я залишаю за собою точно таке саме право. Так було все моє життя – що чоловіки собі можуть такі речі дозволяти легко. І їх не цікавить, як це відображається на іншій людині. Їм це ніколи не цікаво», – висловилася співачка.

«Я змирилася». Оксана Білозір зізналась, як пробачала зради чоловікам фото 1
фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Зірка зауважила, що не дозволяла чоловікам такої поведінки. Проте пробачала зраду, а її партнери натомість несли за це відповідальність. «Я не дозволяла. Я змирилася. Кожна людина має право. Якщо людина собі таке дозволила, вона понесла відповідальність за це. Вона втратила мою любов, мою повагу, мою довіру. Але завжди треба давати людині шанс», – наголосила співачка.

На думку артистки, зрада може, навпаки, зміцнити шлюб. Зокрема, відвертість та переосмислення стосунків і цінності шлюбу після інциденту. «Такі речі викликають сильніший приплив кохання, відчуття справжності: де справжнє – де несправжнє, де тимчасове – де вічне. Кожна людина – чи то чоловік, чи то жінка – має відчути цей стрес, цей поштовх усередині себе. Чому за це треба карати одразу з першого разу? Я цього не розумію», – вважає Білозір.

Оксана Білозір двічі була у шлюбі. Її першим чоловіком був легендарний український композитор, співак і керівник ВІА «Ватра» Ігор Білозір. У шлюбі в подружжя народився син Андрій. У 2000 році Ігор Білозір загинув.

Другим чоловіком Оксани Білозір став музикант, продюсер, екскерівник Палацу «Україна», військовий Роман Недзельський. Вони прожили у шлюбі понад 30 років. Наприкінці 2022 року пара розійшлася. У експодружжя є спільний син Ярослав. 

До слова, народна артистка України Оксана Білозір цьогоріч відсвяткувала 69-річчя. Виконавиця вражає не лише невичерпною енергією та активною концертною діяльністю, а й неймовірним зовнішнім виглядом. Останнім часом артистка перебуває в центрі уваги медіа: вона кардинально змінила фігуру, пережила гучне розлучення після трьох десятиліть шлюбу та змусила мережу сперечатися через свою разючу схожість із набагато молодшими колегами по сцені.

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Теги: Оксана Білозір чоловік зрада шлюб

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