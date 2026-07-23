Сирський поділився неочікуваним фото з найкращим другом після відставки
Сирський вперше за тривалий час показав свої емоції
Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показався з усмішкою на обличчі після відставки. Ексголовком поділився у своєму Telegram-каналі світлиною з найкращим другом, пише «Главком».
Сирський показався на фото із собакою. У кадрі ексголовком тримає в руках кісточку, якою в цей момент ласує пес. Водночас найнеочікуванішим на фото було дещо інше.
Зазвичай стриманий на публіці та на фото Сирський поділився кадром, де він широко усміхається, майже закривши очі. Свій допис він підписав коротко: «Вже можна…». Так, генерал після відставки вирішив поділитися особистим.
Нагадаємо, Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість новим головкомом було призначено генерал-майора Михайла Драпатого.
Згодом Олександр Сирський заявив, що залишає пост головнокомандувача Збройних сил України. «Для кожного офіцера це найбільша відповідальність – очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі», – йдеться у повідомленні Сирського.
Також «Главком» розповідав, що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, який одружений та має двох дітей. Одним із гучних вчинків Драпатого є те, як він 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі.
Напередодні у столиці та інших містах України люди вийшли на вулиці з протестами. У містах відбувалися акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Кияни висловили свої думки про звільнення Михайла Федорова та потенційного кандидата на посаду міністра оборони. А також вимагали звільнення Олександра Сирського.
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