Сирський поділився неочікуваним фото з найкращим другом після відставки

Сирський вперше за тривалий час показав свої емоції

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показався з усмішкою на обличчі після відставки. Ексголовком поділився у своєму Telegram-каналі світлиною з найкращим другом, пише «Главком».

Сирський показався на фото із собакою. У кадрі ексголовком тримає в руках кісточку, якою в цей момент ласує пес. Водночас найнеочікуванішим на фото було дещо інше.

Сирський поділився фото з найкращим другом після відставки фото: скриншот Сирський/Telegram

Зазвичай стриманий на публіці та на фото Сирський поділився кадром, де він широко усміхається, майже закривши очі. Свій допис він підписав коротко: «Вже можна…». Так, генерал після відставки вирішив поділитися особистим.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість новим головкомом було призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

Згодом Олександр Сирський заявив, що залишає пост головнокомандувача Збройних сил України. «Для кожного офіцера це найбільша відповідальність – очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі», – йдеться у повідомленні Сирського.

Також «Главком» розповідав, що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, який одружений та має двох дітей. Одним із гучних вчинків Драпатого є те, як він 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі.

Напередодні у столиці та інших містах України люди вийшли на вулиці з протестами. У містах відбувалися акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Кияни висловили свої думки про звільнення Михайла Федорова та потенційного кандидата на посаду міністра оборони. А також вимагали звільнення Олександра Сирського.