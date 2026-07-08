СБУ уразила танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі (відео)

СБУ показала кадри ураження танкера

Служба безпеки України за допомогою морського дрона Sea Baby уразила у Чорному морі танкер «Blue», який входить до тіньового флоту Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Як відомо, танкер «Blue» перебував неподалік від тимчасово окупованої Ялти. Тоді ж дрон Sea Baby вдарив по судну, він зазнав суттєвих ушкоджень, постраждала його кормова частина. Російська авіація намагалася ліквідувати дрон СБУ, однак спроби виявилися марними.

Нині танкер «Blue» перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України через транспортування російської нафти попри міжнародні санкції.

💥 Морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер «тіньового флоту» рф «Blue» у Чорному морі



⛴ На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав… pic.twitter.com/GYrZ4IYiFg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 8, 2026

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Як розповіли в СБУ цей танкер належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти та нафтопродуктів.

«Ураження суден «тіньового флоту» є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України», – йдеться у повідомленні.

До слова, подібні операції зменшують нафтові доходи Кремля та послаблює фінансування війни.

Нагадаємо, підрозділи Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України протягом минулого тижня завдали серії ударів по ключових військових об'єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Операції були спрямовані на зниження воєнного потенціалу РФ.

До слова, українські безпілотники в межах спецоперації в Криму завдали ударів по кораблях військового забезпечення та позиціях комплексу С-400, спричинивши масштабні пожежі на об’єктах російських сил. У результаті ударів безпілотників у районі Керчі було уражено судна військового забезпечення, що перебували на території місцевого суднобудівного заводу, а також елементи системи протиповітряної оборони російських військ у зоні Керченської протоки.