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Ольга Сумська розкрила маловідомі подробиці виступів Мурата Насирова в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ольга Сумська пригадала виступ Мурата Насирова українською
фото: thevoicemag; olgasumska

Співак не обмежувався виконанням відомого хіта українською

Українська акторка Ольга Сумська пригадала виступ казахського естрадного виконавця Мурата Насирова, під час якого артист виконав свій відомий хіт українською мовою. Виявилося, що співак не лише записав українськомовну версію композиції «Я – наче ти», а й готував окрему концертну програму для української публіки та планував випустити альбом в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спогади Ольги Сумської.

Приводом для обговорення стало архівне відео 2002 року, на якому Насиров виконує пісню «Я – наче ти». Запис знову привернув увагу користувачів мережі, адже для багатьох українськомовна версія відомого хіта виявилася несподіванкою.

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Деякі користувачі, які вперше натрапили на кліп, навіть могли припустити, що композицію створили за допомогою штучного інтелекту. Однак запис є справжнім і був зроблений ще у 2002 році.

Ольга Сумська розповіла, що особисто чула цю пісню у виконанні Насирова. Тоді акторка була ведучою концерту, на якому виступав співак.

За її спогадами, артист серйозно розглядав можливість розвитку своєї творчості в Україні. Зокрема, він готував спеціальну програму для українських слухачів і мав намір випустити окремий альбом. Однак реалізувати ці плани Насиров не встиг.

До слова, Мурат Насиров і справді співав українською хіт «Я – это ты, ты – это я». Українськомовна версія композиції з’явилась 2002 року. Переклад здійснив український композитор Сергій Круценко.

Співак загинув у Москві в січні 2007 року у віці 37 років. Його смерть викликала значний резонанс, а обставини трагедії протягом багатьох років залишалися предметом обговорень.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська поділилася архівними світлинами початку 2000-х років та пригадала роботу в телепроєкті «Імперія кіно». Акторка зізналася, що останнім часом дедалі частіше натрапляє в соцмережах на фрагменти передачі, яку колись вела, і з теплотою згадує той період.

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Теги: Ольга Сумська співак

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