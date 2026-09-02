Нові костюми хору Верьовки розпалили суперечки у мережі

Українці розійшлися в думках, обговорюючи нові костюми хору Верьовки

Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки представив нові костюми. Це стало темою для обговорень, а в соцмережі Threads українці почали суперечки та палкі дискусії. Про це пише «Главком».

Що відомо про нове сценічне вбрання хору Верьовки

Хор Верьовки змінив свої сценічні костюми фото: кадр з відео

Хор Верьовки виступив на церемонії «Національна легенда України» у нових костюмах. Вокалістки були одягнені у білі сукні з червоним фартухом, намистами та пов'язками на голові того ж кольору. Співаки з'явилися на сцені у білих сорочках із вишивкою на грудях та чорних штанах.

«Жіночі сукні та чоловічі сорочки виконані в техніці «білим по білому», відомій як решетилівська вишивка одній із найскладніших технік, що походить із містечка Решетилівка на Полтавщині. На сукнях відтворено орнамент із Буковини, на чоловічих сорочках – інтерпретацію вишивки із села Нетреба на Рівненщині, а на жіночих фартухах переосмислено традиційний покутський орнамент, зокрема з Городенки та Заліщиків. Орнаменти і вишивальні техніки з різних регіонів поєднуються в одному сценічному вбранні, а традиційні мотиви підпорядковані спільній логіці крою, кольору та силуету» , – йдеться у дописі на сторінці хору.

Також у колективі зазначили, що робота над сценічним образом хору триває. Тож варто очікувати нових змін в образах артистів на сцені.

Мережа обговорює нові костюми хору Верьовки

У Threads українці висловили свої думки стосовно нових костюмів співаків та розійшлися у думках. Для однієї частини коментаторів костюми виглядають строкато, лаконічно, витончено та інтелігентно:

«Розкішні вбрання. Дуже витончено і зі смаком. Стиліст попрацював на відмінно».

фото: скриншот Threads

Декому нові костюми нагадали образ Катерини з поезії Тараса Шевченка. Інші ж наголосили, що нові образи кращі за старі, вказуючи на минулі костюми хору.

«Я довго переглядала, збільшувала і не змогла зрозуміти, що автору «не так». Мені їх образ нагадав Катерину Шевченка».

фото: скриншот Threads

«Дуже гарно підмітили, що це Катерина, костюми топові, стилісти молодці».

фото: скриншот Threads

«Хочете сказати, що це краще? І дуже рада, що нарешті прибрали ці вінки».

фото: скриншот Threads

«Тим часом костюми хору Верьовки раніше виглядали отак. Стало значно краще».

фото: скриншот Threads

«А мені дуже подобається, я би таку вишиванку й сама носила».

фото: скриншот Threads

Однак є й інші думки, користувачі вважають, що костюми виглядають погано та сирувато. Водночас критики наголосили на тому, що вокалісткам не вистачає плахти, а співакам – червоних поясів:

«Я не берусь судити, добре це чи погано, загалом виглядає не жахливо, але сирувато, але чому у жінок теплий білий, а у чоловіків холодний».

фото: скриншот Threads

«На мою думку, жіночому строєві бракує плахти (а не запаски поверх сорочки), а чоловічому — поясів. Однозначно, що це краще, ніж було».

фото: скриншот Threads

«Але ж вони без спідниць. Сорочка здалеку, як просто біла, плахта і намисто. А! Ще стрічка. А чоловіки так просто в білих сорочках».

фото: скриншот Threads

Позитивні оцінки українців нових образів хору Верьовки

Серед коментарів, зокрема на сторінках хору Верьовки в Instagram та Facebook, деякі користувачі позитивно оцінили нові образи артистів.

«Дівчата, які ви гарні у цьому вбранні! Нарешті видно вас, а не бутафорію».

«До божественних голосів ще й неймовірної краси костюми! Скарб!»

фото: скриншот Instagram

«Нарешті хор у вишуканих костюмах! Тепер насолода не тільки для вух, а й для очей».

«Гарні костюми, фантастичний спів хору!»

фото: скриншот Instagram

«Які костюми!»

«Як все чудово, костюми, спів, все природнє, наше! Дякую, успіхів Вам і надалі!»

фото: скриншот Instagram

«Звернула увагу на костюми, дуже вишукано, стильно. Хай щастить!»

«Фантастичні костюми, божественні голоси, неймовірної краси українки!»

фото: скриншот Facebook

«Костюми саме ті, які підкреслюють історичність нації – душевність, простоту та щирість любові у всьому доброму та щедрості».

фото: скриншот Facebook

«Костюми не перевантажені. Тому чудові. Видно кожного співака, які вони красиві люди. Свіжість. Виокремлена суть. І українська сутність. Чудово!»

«Нагадаємо» , міністерство культури України призначило нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Ним став колишній головний хормейстер Львівської опери та художній керівник Львівського муніципального хору «Гомін» Вадим Яценко.