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День фізичної культури і спорту: Зеленський привітав спортсменів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День фізичної культури і спорту: Зеленський привітав спортсменів
Зеленський подякував всім українським спортсменам
фото: НОК

«Сьогодні день вдячності всім українським спортсменам, тренерам, командам підтримки», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до спортсменів та тренерів у День фізичної культури і спорту. Відповідне привітання оприлюднив у Telegram.

«Сьогодні день вдячності всім українським спортсменам, тренерам, командам підтримки за всю ту гордість, яку українці відчувають, коли синьо-жовтий прапор здіймається на світових спортивних майданчиках», – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що за кожною спортивною перемогою стоїть робота та надії багатьох людей: «Часто буває, що ми не бачимо їхніх емоцій, переживань. Але без їхньої праці не буває спортивних досягнень. Так само не буває великого спорту без щоденної роботи вчителів фізичної культури, спортивних секцій, шкіл, клубів – усієї спортивної інфраструктури країни».

Зеленський додав, що наразі країна може пишатися людьми, які навчають дітей здорового способу життя, навчають спорту.

«Я вітаю та дякую всім нашим українським спортсменам, тренерам, кожному й кожній, хто старається, попри все, розвивати український спорт, усім, хто популяризує спорт. Дякую всім українським учителям фізкультури та всім українським сімʼям, які стараються навчати дітей активного й здорового способу життя», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський привітав танкістів із їх професійним святом – Днем танкових військ України.

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Теги: Володимир Зеленський спорт Україна свята свято

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