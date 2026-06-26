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Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Горова, Володимир Дантес та Алан Бадоєв долучаться до нової «Фабрики зірок»
колаж: glavcom.ua

Легенди «Фабрики зірок» з'являються в оновленому шоу 

Популярне талант-шоу «Фабрика зірок» знову повертається на телеекрани українців. Автори проєкту продовжують розкривати імена зірок, які стануть ведучими, суддями та гостями шоу. Що відомо про оновлену «Фабрику зірок», розповідає «Главком».

Судді та ментори «Фабрики зірок»

Ірина Горова

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 1
фото: Іnstagram/fabrykazirok.sweet.tv

Компанія Sweet.TV, яка транслюватиме оновлену «Фабрику зірок», оголосила ім’я судді шоу. Нею стала українська продюсерка, засновниця та CEO музичного лейбла «Pomitni», співзасновниця платформи «На її основі» Ірина Горова.

«Ірина знає, як перетворити талант на успішну кар’єру. За її плечима – роки роботи з найтоповішими артистами країни, а її досвід допоможе фабрикантам зрозуміти, як працює музична індустрія, як будувати бренд, стратегічно розвивати свою творчість і знаходити шлях до сердець мільйонів слухачів», – йдеться у повідомленні.

Алан Бадоєв

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 2
фото: Іnstagram/fabrykazirok.sweet.tv

Ірину Горову представили як другу суддю «Фабрики зірок», адже головним ментором проєкту став український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв. Він допомагатиме відкрити нове покоління українських артистів.

Організатори заявили про повернення легенди «Фабрики зірок». Адже Алан Бадоєв 15 років тому був режисером-постановником проєкту.

Нові ведучі «Фабрики зірок»

Володимир Дантес

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 3
фото: Іnstagram/fabrykazirok.sweet.tv

Ведучим «Фабрики зірок» став український співак Володимир Дантес. За словами артиста, «Фабрика зірок» дуже сильно змінила його життя. Тож тепер він знову повертається на шоу, але у ролі ведучого.

«Впевнений – це дуже правильний момент для повернення. Бо сьогодні артист – це вже не лише людина, яка вміє співати. Це людина, яка має що сказати, пише музику, має свою позицію, створює себе і свій стиль. І знається на всіх ланках виробництва. Протягом всієї осені учасники будуть працювати з найкращими професіоналами нашої музичної індустрії. І я точно знаю, наскільки сильно такий досвід може вплинути на твоє майбутнє. Я радий, що можу бути поруч у момент народження нових зірок. Це шана», – написав Дантес.

Даша Кубік

Співведучою Володимира Дантеса стала блогерка Даша Кубік
Співведучою Володимира Дантеса стала блогерка Даша Кубік
фото з відкритих джерел

Співведучою Володимира Дантеса стала блогерка Даша Кубік. Ведучу можна буде побачити не лише на сцені, а й за лаштунками. Вона допомагатиме та підтримуватиме учасників.

«У проєкті Даша Кубік також стане провідницею глядачів у роботу фабрикантів поза сценою, спілкуватиметься з учасниками у найемоційніші моменти, допомагатиме їм адаптуватися до життя на проєкті та показуватиме те, що зазвичай залишається за кадром», – зазначили автори проєкту.

Артисти, імена яких відкрила «Фабрика зірок»

Макс Барських

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 4
фото з відкритих джерел

Макс Барських став учасником другого сезону «Фабрики зірок» у 2008 році. Попри те, що він не переміг у шоу, він запам’ятався глядачам та згодом став одним із найупізнаваніших зірок українського шоу-бізнесу. Нині він співпрацює з продюсером Аланом Бадоєвим.

Володимир Дантес

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 5
фото з відкритих джерел

Володимир Дантес є відомийм українським співаком та телеведучим. Свого часу він був переможцем другого сезону «Фабрики зірок» у складі дуету «ДіО.фільми» разом із Вадимом Олійником.

Після розпаду гурту Дантес розпочав сольну кар'єру, працював телеведучим, вів розважальні шоу та активно розвивав власний YouTube-канал. Сьогодні він є одним із найвідоміших українських артистів нового покоління, а його пісні регулярно потрапляють до музичних чартів.

Оля Цибульська

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 6
фото з відкритих джерел

Українська співачка Оля Цибульська також була переможницею «Фабрики зірок» – вона брала участь у першому сезоні шоу. Після завершення шоу вона певний час працювала на телебаченні та радіо, а згодом повернулася до музичної кар'єри. Нині вона є популярною українською виконавицею.

Артем Пивоваров

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 7
фото з відкритих джерел

Артем Пивоваров узяв участь у четвертому сезоні «Фабрики зірок». Перемогти в шоу йому не вдалося, однак цей проєкт став для нього початком бурхливої кар’єри. Після шоу він почав писати музику й тексти, сформував власний стиль та став одним із найуспішніших українських виконавців.

MamaRika

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 8
фото з відкритих джерел

Відома співачка MamaRika брала участь у третьому сезоні «Фабрики зірок». Співачка виступала під сценічним ім'ям Еріка та дійшла до фіналу. Її роман з ще одним учасником «Фабрики зірок» Стасом Шурінсом був однією з головних сенсацій сезону.

Після шоу вона розвивала сольну кар'єру, а згодом повністю змінила творчий образ і взяла псевдонім MamaRika. Сьогодні зірка продовжує випускати нові пісні та розвиватися у музиці.

Дмитро Монатік

Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу фото 9
фото з відкритих джерел

Дмитро Монатік також розпочинав свій шлях із третього сезону «Фабрики зірок». Він не став фіналістом і досить рано залишив проєкт, однак це стало початком його кар’єри та впізнаваності. Згодом Монатік став одним із найуспішніших артистів України, автором пісень, танцівником, хореографом і саундпродюсером.

Нагадаємо, український співак та ведучий Володимир Дантес зізнався, що ніколи не хотів бути популярним, а на реаліті-шоу «Фабрика зірок», із якого розпочався шлях багатьох українських зірок, він пройшов випадково. 

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Теги: телебачення шоубіз

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