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Румунія хоче відсторонити Джорджеску від участі у президентських виборах – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Румунія хоче відсторонити Джорджеску від участі у президентських виборах – FT
Правоохоронці затримали Джорджеску 26 лютого
фото з відкритих джерел

Румунський суд залишив запобіжні заходи для Джорджеску

Румунська влада планує відсторонити ультраправого політика Каліна Джорджеску від участі у президентській гонці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За словами джерел газети, кандидатура Джорджеску, ймовірно, буде відхилена через кримінальне розслідування. Серед звинувачень Джорджеску – спроба підриву конституційного ладу за допомогою фашистських угруповань, що передбачає потенційне ув'язнення на строк понад 10 років.

 Політика також звинувачують у зв'язках з Росією, але сам політик заперечує, що отримував будь-яку допомогу з боку Москви.

Нагадаємо, Каліна Джорджеску румунські правоохоронці затримали 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах, створенні антисемітської спільноти.

Після висунення звинувачень Джорджеску відпустили. Запобіжний захід забороняє йому залишати країну без дозволу судових органів, а також розміщувати фашистський, антисемітський, расистський або ксенофобський контент у соціальних мережах.

У листопаді 2024 року у Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Лідерство Джорджеску було несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Згодом румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі на суму майже 400 тис. доларів у період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись за два тижні після першого, тобто 18 травня.

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Теги: Румунія суд вибори президент

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