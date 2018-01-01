Рэдклифф оправдался за свои странные роли после «Гарри Поттера»

Актер поясняет, что умышленно идет на смелые эксперименты в своей карьере

Популярный британский актер Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свои фильмы после культовой саги «Гарри Поттер», в которой исполнил главную роль. «Сразу же после окончания «Поттера» я осознанно выбирал такие роли, чтобы доказать, что у меня, как у актера, широкий диапазон. Сейчас же это, наверное, просто такой подход к



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Дэниэл Рэдклифф

Актер поясняет, что умышленно идет на смелые эксперименты в своей карьере

Популярный британский актер Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свои фильмы после культовой саги «Гарри Поттер», в которой исполнил главную роль.

«Сразу же после окончания «Поттера» я осознанно выбирал такие роли, чтобы доказать, что у меня, как у актера, широкий диапазон. Сейчас же это, наверное, просто такой подход к выбору ролей. Просто я не хочу повторять самого себя, потому что мне это было бы совсем не интересно. Это не какой-то там масштабный план, как максимально дистанцироваться от Поттера», – говорит артист.

Отметим, что в последние годы актера можно было часто встретить в независимых фильмах, которые не пользовались популярностью среди широкого зрителя. Вместе с тем, сам он неоднократно объяснял, что подобным смелым выбором ролей пытается экспериментировать и хочет попробовать себя в фестивальном кинематографе.

«Впрочем, если у моего выбора ролей есть такой эффект, это не так и плохо. Но, мне кажется, чего-то в этом роде хотят все актеры – продемонстрировать как можно более широкий диапазон, сыграть как можно больше кардинально разных ролей», – добавляет Рэдклифф.

Последняя на сегодня роль актера состоялась в картине «Вьючное животное», где он играет наркокурьера. Это перевоплощение также многим показалось странным.

Джерело: Сегодня