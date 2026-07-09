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Легендарна Ейфелева вежа стане місцем для перегляду фільмів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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На одному з поверхів Ейфелевої вежі показуватимуть фільми
фото з відкритих джерел

Квитки до кінотеатру вежі розігруватимуться у лотереї

У підніжжі Ейфелевої вежі розгорнеться кінотеатр під відкритим небом. Про це пише «Главком» із посиланням на Time Out.

Наприкінці вересня 2026 року на першому поверсі Ейфелевої вежі покажуть стрічки кіноклубу Cinéma Paradiso від групи mk2. Очікується, що це буде один із наймасштабніших показів по всій Франції. Кінотеатр побудують на висоті 57 метрів над землею. «Після Лувра передача Ейфелевої вежі в управління – це глибоко символічний крок», – розповіла генеральна директорка групи mk2 Еліша Карміц.

На першому поверсі вежі глядачі також можуть спостерігати краєвиди через скляні панорамні стіни, за якими стоять конструкції вежі. Показ фільмів в Ейфелевій вежі має надати їй нового дихання та дати можливість парижанам побачити її з іншого боку.

Легендарна Ейфелева вежа стане місцем для перегляду фільмів фото 1
фото з відкритих джерел

Директор компанії, яка управляє вежею, Патрік Бранко Руїво, зізнався, що для його команди це виклик, однак вони завжди співпрацювали з режисерами та були причетні до світового кінематографу.

8 вересня охочі можуть дізнатися, які фільми демонструватимуть в Ейфелевій вежі. Зазначимо, що вхід до кінотеатру вежі буде безплатний. Квитки розігруватимуть у лотереї.

Нагадаємо, частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні. Аукціонний дім Artcurial виставить на торги в Парижі унікальний лот – секцію № 1 оригінальних гвинтових сходів Ейфелевої вежі. 

Також повідомлялося, 24 лютого, 2026 року головний символ французької столиці засяяв синім та жовтим кольорами на знак солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.  Ейфелева вежа отримала синьо-жовтне забарвлення після традиційного вечірнього мерехтіння і стало частиною пам’ятних заходів, організованих у Парижі. У мерії наголосили, що місто від початку російської агресії підтримує Україну та її народ.

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Теги: кіно Франція Париж Ейфелева вежа фільм

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