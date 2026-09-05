Карта світу зміниться. ООН підтримала відмову від версії, якій майже 500 років

Звична карта спотворює розміри континентів, зокрема показує Африку значно меншою, ніж вона є насправді

Генеральна асамблея ООН підтримала перехід від традиційної карти світу, створеної майже 500 років тому, до сучаснішої проєкції, яка точніше відображає реальні розміри континентів, зокрема Африки. За відповідну резолюцію проголосували 164 країни, проти виступили лише Сполучені Штати, ще шість держав утрималися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Йдеться про обмеження використання проєкції Меркатора, створеної фламандським картографом Герардом Меркатором у 1569 році. Вона спотворює співвідношення площ суходолу, значно збільшуючи території, розташовані ближче до полюсів.

Через це, наприклад, Гренландія на звичній карті здається приблизно такою ж великою, як Африка, хоча насправді площа африканського континенту приблизно у 14 разів більша.

Резолюція ООН популяризує створену у 2018 році проєкцію Equal Earth («Рівна Земля»), яка значно точніше передає співвідношення площ континентів. Ініціативу просував Того за підтримки Африканського Союзу.

Міністр закордонних справ країни Роберт Дюссе перед голосуванням заявив: «Справедливий світ починається зі справедливої карти».

Того планує закликати уряди інших держав, школи, міжнародні організації та технологічні компанії поступово відмовлятися від проєкції Меркатора там, де її використання не є необхідним. Сама країна має намір першою змінити карти у шкільних підручниках з географії.

Водночас ухвалена резолюція не має юридично обов'язкової сили. Вона також не ставить під сумнів використання проєкції Меркатора для морської та повітряної навігації, для якої та залишається придатною.

США стали єдиною країною, яка проголосувала проти резолюції. Американська сторона заявила, що документ просуває «ідеологічний порядок денний» та відволікає увагу від реальних проблем міжнародного миру, добробуту й відносин між державами.

За словами Дюссе, кампанія також пов'язана з прагненням африканських країн переосмислити спадщину колоніальної епохи. Водночас він наголосив, що ініціатива не спрямована проти Європи чи будь-якої іншої цивілізації.

Цікаво, що Google Maps ще у 2018 році відмовився від плоскої проєкції Меркатора у десктопній версії та почав показувати Землю як тривимірний глобус. Водночас у мобільному застосунку проєкція Меркатора залишилася стандартною.

Проблеми зі світовими картами стосуються не лише неправильного масштабу. Нову Зеландію настільки часто «забувають» наносити на карти світу, що у 2018 році уряд країни запустив жартівливу кампанію #GetNZOnTheMap («Поверніть Нову Зеландію на карту»).