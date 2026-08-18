Родина ведучого Григорія Решетніка стала жертвою крадіжки у Європі

Дружина Григорія Решетніка розповіла, що крадії витягли з їхніх валіз

Телеведучого Григорія Решетніка обікрали за кордоном під час перельоту. Подробицями інциденту поділилася дружина шоумена Христина Решетнік у своєму блозі в Instagram, розповідає «Главком».

За словами Христини Решетнік, вони виявили крадіжку після прибуття до Польщі. Родина летіла рейсом із Грузії до Варшави, тоді ж їхні валізи відкрили крадії. Христина Решетнік розповіла, що цінні речі не зникли, крім парфумів та білизни, що здивувало її.

«Ми летіли з Грузії у Варшаву. По прильоту в Польщу довго чекали на валізу і коли отримали, я одразу помітила, що всі замки і коди зірвані, речі перевернуті, все висипано і розкидано. Зрештою, зрозуміли, що у Гріші вкрали нові парфуми (улюблені його), а в мене білизну (от треба ж комусь мої труселя, перепрошую)», – зазначила Христина Решетнік.

фото: скриншот Іnstagram.com/kristina_reshetnik

Дружина ведучого зауважила, що вони з чоловіком не обгортають валізи, оскільки думали, що в Європі можна не перейматися за цілісність багажу. «Словом, таке з нами вперше в аеропортах, тому що звикли, що в Європі навіть не потрібно валізу обгортати – все безпечно, а тут таке... Ну, як то кажуть, на здоровʼя. Сподіваюсь, комусь парфуми і білизна ця принесе щастя», – написала Решетнік.

фото: скриншот Іnstagram.com/kristina_reshetnik

Тож українка повідомила авіакомпанії про крадіжку, аби інші пасажири не постраждали у майбутньому.

Нагадаємо, українську ведучу Марію Єфросиніну обікрали під час відпочинку у Європі. Зірка не знайшла деяких своїх речей. Після повернення додому вона зʼясувала, що з її косметички зникли пензлики для макіяжу, тональний крем, туш для вій тощо. За її словами, з косметички поцупили навіть олівець для губ, який їй подарувала співачка Оля Полякова.

До слова, відома співачка, народна артистка України Ірина Білик також стала жертвою грабіжників. Під час концертного туру Європою невідомі обікрали її та вибили вікно у машині.