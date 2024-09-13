Новий рекорд: Кріштіану Роналду набрав 1 млрд підписників у всіх соцмережах

Раніше Роналду встановив інший рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube

На соцмережі нападника Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду підписалося понад 1 млрд акаунтів. Про це гравець повідомив у Instagram.

У розрахунок бралося шість соціальних мереж: Instagram (понад 639 млн), Facebook (понад 170,5 млн), X (Twitter – понад 113 млн), YouTube (понад 60,5 млн), Kuaishou (понад 9,3 млн) та Weibo (понад 7,5 млн).

«Ми увійшли в історію – 1 МІЛЬЯРД підписників! Це більше, ніж просто цифра – це свідчення нашої спільної пристрасті, прагнення та любові до гри та не тільки. Від вулиць Мадейри до найбільших світових сцен, я завжди грав для своєї родини та для вас, і тепер нас разом вже мільярд», – написав футболіст в Instagram.

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Роналду подякував шанувальникам за прихильність та увагу, та зазначив, що «ми будемо продовжувати боротися, перемагати і творити історію разом».

Раніше Роналду встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube. Португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин. На каналі зараз викладено вже 12 відео, зокрема: на футбольну, харчувальну та освітню тематики. Варто відзначити, що всі відео короткі за тривалістю і більше нагадують тизери майбутніх шоу, які, можлиов, будуть виходити на каналі.

Також 39-річний португальський нападник є найпопулярнішим користувачем Instagram.

Як відомо, Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024.