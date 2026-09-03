«Ворог може скористатися кризою»: генерал-майор запасу СБУ відреагував на стрілянину між спецслужбою та розвідкою

Співробітники ГУР у житловому масиві Березняки у Дніпровському районі Києва, де сталася стрілянина 2 вересня

Ягун: СБУ і ГУР мають різні функції, але ворог у них один

Генерал-майор запасу СБУ та експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун прокоментував стрілянину, в якій були залучені представники СБУ та ГУР. За його словами, говорити про повноцінний збройний конфлікт між українськими спецслужбами поки зарано. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Війна спецслужб чи зірвана операція? Що відомо про побоїще на столичних Березняках».

За словами Ягуна, сам факт нічного інциденту та пострілів можна вважати встановленим. Але говорити про повноцінний збройний конфлікт між СБУ та ГУР, на його думку, поки зарано.

«Ворогові навіть не обов'язково створювати таку кризу, – каже Ягун. – Іноді достатньо просто вчасно її використати».

Експерт застерігає від двох крайнощів. За його словами, не варто без доказів говорити, що СБУ та ГУР «мало не почали стріляти одне в одного через внутрішню війну». Але так само не можна стверджувати, що заява про операцію проти ФСБ вже повністю пояснила нічну стрілянину.

«СБУ і ГУР мають різні функції, але ворог у них один, – підсумовує Ягун. – Українські спецслужби мають воювати з ворогом, а не одна з одною».

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо про збройний інцидент між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування обставин події. За даними слідства, співробітники ГУР Міноборони під час проведення оперативних заходів здійснили збройний напад на працівників СБУ.

Унаслідок інциденту двоє співробітників Служби безпеки дістали вогнепальні поранення. Кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Слідчі мають встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям її учасників.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який стався сьогодні у Києві. Ситуацію глава держави назвав «абсолютно ганебною».