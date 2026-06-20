NYT: Нетаньягу планує продовжити операції проти «Хезболли» всупереч угоді США та Ірану

Ізраїль розглядає «Хезболлу», потужне ополчення та політичне угруповання в Лівані, що фінансується Іраном, як критичну загрозу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, продовжить військові дії проти угруповання «Хезболла», попри підписану між США та Іраном угоду про припинення вогню, яка прямо передбачає зупинку бойових дій у Лівані. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Американська розвідка вважає, що ізраїльський прем'єр перебуває під потужним внутрішнім тиском через постійні атаки на північ країни. Ймовірно, Ізраїль продовжить операції, навіть якщо вони перешкоджатимуть подальшим американсько-іранським переговорам щодо ядерної програми. Сама угода є вкрай непопулярною в Ізраїлі, оскільки коментатори критикують її за ігнорування ракетної програми Ірану, вимогу виведення військ США з регіону та обмеження дій ЦАХАЛу.

Попри те, що Ізраїль не є стороною цих домовленостей, посол країни в США Єхіель Лейтер заявив про зобов'язання оголосити негайне припинення вогню та припинити всі наступальні операції, хоча ізраїльські війська залишаться на півдні Лівану. Утім, американська розвідка ставиться до цих заяв скептично. Символічно, що зіткнення вже призвели до відкладення переговорів між США та Іраном у Швейцарії: після атаки безпілотника «Хезболли», внаслідок якої загинуло щонайменше 47 ізраїльських солдатів, Ізраїль завдав потужних ударів у відповідь.

Ситуація суттєво загострила відносини між Дональдом Трампом та Беньяміном Нетаньягу, який, проте, розраховує на відновлення союзницьких зв'язків перед осінніми виборами в Ізраїлі. Додаткового напруження додав віцепрезидент США Джей Ді Венс, який різко розкритикував ізраїльських урядовців за критику припинення вогню. «Дональд Дж. Трамп – єдиний глава держави у всьому світі, який на даний момент симпатизує народу Ізраїлю... Якби я був у кабінеті ізраїльського уряду, я б, можливо, не нападав на єдиного могутнього союзника, який у мене залишився у всьому світі», – заявив Венс. Представники посольства Ізраїлю у Вашингтоні наразі утримуються від коментарів, тоді як єрусалимські посадовці наполягають, що їхні дії в Лівані є виключно оборонними.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль та ліванське угруповання «Хезболла» досягли домовленості про відновлення режиму припинення вогню після чергового спалаху бойових дій. Укласти угоду вдалося за посередництва Сполучених Штатів та Катару.

За інформацією кореспондента Axios Барака Равіда, який послався на високопоставленого американського чиновника, сторони погодилися повернутися до режиму припинення вогню 19 червня.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення рамкової угоди між Вашингтоном і Тегераном. За його словами, сторони узгодили ключові питання та затвердили домовленості в дистанційному форматі. Однак уже наступного дня заплановані американо-іранські переговори були скасовані на тлі нового загострення ситуації в Лівані.