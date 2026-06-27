ООН оприлюднила рекордні дані про вживання наркотиків у світі

UNODC: у 2024 році вироблено понад 4 тис. тонн кокаїну, кількість споживачів наркотиків у світі перевищила 331 млн осіб

Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) оприлюднило Світову доповідь про наркотики – 2026: виробництво кокаїну сягнуло рекордних понад 4 тис. тонн на рік, а кількість людей, які вживають наркотики, за десятиліття зросла на 34% і перевищила 331 млн осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UNODC.

«Мільйони передчасних смертей»

«Ми спостерігаємо безпрецедентний стрибок нових видів наркотиків на ринку, і деякі з них потужніші або небезпечніші, ніж раніше, – заявила виконавчий директор UNODC Моніка Хума. – Ми вже відчуваємо наслідки: мільйони передчасних смертей, зруйновані життя та цілі громади, наркомережі, які спотворюють економіки. Потреба зосередитися на боротьбі з організованою злочинністю ніколи не була такою нагальною».

Кокаїн – новий рекорд

Найвражаюча цифра доповіді – виробництво кокаїну. У 2024 році світ виробив понад 4 тис. тонн цього наркотику в чистому вигляді – більш ніж учетверо більше, ніж десять років тому. Зростання пов'язують насамперед із розширенням площ плантацій коки в Латинській Америці та вдосконаленням технологій переробки. Організовані злочинні угруповання активно просуваються на нові ринки – зокрема в Африці та Азії, де темпи зростання вилучень кокаїну виявилися найвищими у світі протягом 2020–2024 років.

Канабіс – наймасовіший

Найпоширенішим наркотиком у світі залишається канабіс: його вживають близько 256 млн осіб. За десятиліття кількість споживачів зросла на 40% – аналітики пов'язують це з легалізацією або декриміналізацією канабісу в низці країн, передусім у Північній Америці. Показово, що канабіс із США та Канади тепер експортують у понад 57 країн поза Північною Америкою – десять років тому таких країн було лише 11.

Метамфетамін охопив світ

Метамфетамін перетворився на глобальну проблему. Нові маршрути контрабанди і розширення виробництва відкрили ринки на Близькому Сході, в Африці та частині Європи. Вилучення цього наркотику зростали в середньому на 13% на рік. Нині метамфетамін із Північної Америки перетинає Тихий океан і поширюється на тихоокеанських островах. На Близькому Сході крах ринку «каптагону» після падіння режиму Асада в Сирії у грудні 2024 року може підштовхнути споживачів до переходу саме на метамфетамін.

Опіум різко впав, синтетика зростає

Після того як таліби у 2022 році заборонили вирощування маку в Афганістані, світове виробництво опіуму різко скоротилося. Часткову компенсацію дало зростання виробництва в М'янмі – з 420 тонн у 2021 році до понад 1 000 тонн у 2025-му, – однак це не перекриває афганського падіння. Натомість торговці шукають замінники: на ринку дедалі більше синтетичних опіоїдів – фентанілів, нітазенів та орфінів. Такий перехід від рослинних опіатів до синтетики може назавжди змінити структуру глобального ринку.

Нові речовини і нові загрози

Виробники наркотиків не припиняють винаходити нові синтетичні речовини, щоб обходити заборони і уникати виявлення. У 2024 році під час вилучень знайшли у п'ять разів більше видів наркотиків, ніж до 2000 року. Кількість нових психоактивних речовин, що циркулюють на ринку, сягнула 755 – 118 із них зафіксовано вперше.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці – на борту судна знайшли від 35 до 40 тонн наркотику. Це лише один епізод на тлі глобального рекорду виробництва, зафіксованого ООН.