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Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
Співробітники виборчих дільниць у США отримують різноманітні погрози на свою адресу
фото із відкритих джерел

Федеральне бюро розслідувань США зафіксувало понад 2 тисячі випадків погроз працівникам виборчкомів у США 

Співробітники виборчкомів у США отримують погрози. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на документи нью-йоркської поліції.

Зазначається, що погрози надходять співробітникам виборчих комісій, офісів передвиборчих штабів та виборчих дільниць, а також пов'язаним із голосуванням сайтів. На адресу цих людей надходять погрози переслідування, побиття, підпалів та знищення майна.

За даними телеканалу, з квітня 2024 року Федеральне бюро розслідувань США зафіксувало понад 2 тисячі таких випадків. Правоохоронні органи у свою чергу виділяють ресурси для забезпечення громадської безпеки під час виборів по всій країні.

Нагадаємо, влада американських штатів запроваджує посилені заходи безпеки для охорони об'єктів, пов'язаних із виборами, серед них – розміщення снайперів на даху, встановлення тривожних кнопок на ділянках для голосування та огляд територій за допомогою дронів. 

Так, у Неваді та Вашингтоні задіяли Національну гвардію на випадок заворушень. Секретар Арізони, який підтверджуватиме результати голосування по всьому штату, заявив про плани надіти бронежилет на випадок нападу. 

У деяких округах Арізони також запровадили спостереження за допомогою безпілотників та моніторинг соцмереж на предмет повідомлень про загрози. 

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Теги: США документи вибори у США влада погрози

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