У віці 35 років померла акторка фільму жахів «Дзвінок»: причина смерті

Чейз народилася 24 липня 1990 року в Лас-Вегасі

Дейві Чейз, актриса, відома за озвучуванням персонажа Ліло у мультфільмі «Ліло і Стіч» та за роллю Самари у фільмі жахів «Дзвінок», померла 17 червня у Лос-Анджелесі. Їй було 35 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Times.

Батько акторки, Джон Девід Шваллієр, зазначив, що причиною смерті стали ускладнення, спричинені бактеріальним менінгітом та зараженням крові.

Чейз народилася 24 липня 1990 року в Лас-Вегасі. Акторську кар'єру вона розпочала приблизно у чотирирічному віці, займаючись озвучуванням та граючи в театрі. Першу телевізійну роль у Голлівуді отримала у сім років, знявшись у ситкомі «Сабріна – юна відьма».

Зокрема, 2002 року Чейз озвучила Ліло у мультфільмі «Ліло і Стіч». За даними Box Office Mojo, цей фільм студії «Дісней» став хітом, зібравши у світовому прокаті понад $274 млн. Дейві Чейз отримала премію Young Artist Academy Award за найкращу озвучку у віковій категорії до 10 років.

Однак відомою Дейві Чейз стала за роллю у трилері «Дзвінок». Самара стала одним із найвідоміших персонажів сучасного горору: довговолоса дівчинка-привид, яка виповзає з телевізора після перегляду смертельної відеокасети. За цю роль Чейз отримала премію MTV Movie Award 2003 року в номінації «Найкраща лиходійка».

Самара стала одним із найвідоміших персонажів сучасного горору DreamWorks Pictures

Після 2015-2016 років Чейз фактично завершила акторську кар'єру і майже не з'являлася на публіці. За словами її менеджера, вона свідомо уникала типової голлівудської кар'єри, часто відмовляючись від великих студійних проєктів на користь незалежного кіно, і вела усамітнений спосіб життя.

До слова, американська акторка Енн Шедін, яка здобула світову популярність завдяки ролі Кейт Таннер у культовому серіалі «Альф», померла у віці 77 років.