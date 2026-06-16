Удар по Києву 15 червня: у Солом'янському районі загинуло подружжя

За словами місцевої мешканки, «шахед» влучив у житловий будинок приблизно о пів на другу ночі

Під час нічної російської атаки на Київ 15 червня ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка знищила кілька квартир. Двоє людей загинули. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами місцевої мешканки Наталії Гордієнко, «шахед» влучив у житловий будинок приблизно о пів на другу ночі. Після вибуху будівлю охопив вогонь, і мешканці почали швидко евакуюватися разом із речами та домашніми тваринами.

Квартира у Солом'янському районі, в яку влучив російський дрон фото: Нікіта Галка/Cуспільне Київ

«Це було дуже страшно. Горіла квартира, в яку влетів «шахед», внизу горіли машини. І вони не просто горіли, вони вибухали. І потрібно було пройти повз них. Відстань – десь півтора метра. Це було дуже страшно», – згадує киянка.

Пошкоджені внаслідок атаки авто у Солом'янському районі. Київ, 15 червня 2026 року фото: Нікіта Галка/Cуспільне Київ

Квартира на шостому поверсі, що опинилася в епіцентрі удару, вигоріла вщент. Чоловік та жінка віком приблизно 60 років, які там проживали, не вижили. Сусіди намагалися зв'язатися з ними одразу після вибуху, проте марно. Через значні руйнування та тривалу пожежу рятувальники змогли дістатися до загиблих лише вранці – будинок продовжував диміти навіть після 8 години ранку.

Квартира у Солом'янському районі, в яку влучив російський дрон і вбив двох людей. Київ, 15 червня 2026 року фото: Нікіта Галка/Cуспільне Київ

Мешканка сусідньої багатоповерхівки Світлана, яка працює в комунальній службі, розповіла, що під час обстрілу ховалася в коридорі через сильні вібрації та гучні вибухи.

«Вибухів було дуже багато. Страшно було. Вікна у мене повідкривалися від вибухів, вазони попали. Я зрозуміла, що десь поруч, вікна дрижали. Диму було дуже багато, чорне небо», – поділилася Світлана.

Територія біля пошкодженого будинку у Солом'янському районі вкрита битим склом. Київ, 15 червня 2026 року фото: Нікіта Галка/Cуспільне Київ

Уже зранку жінка прийшла до пошкодженого будинку, аби допомогти сусідам усувати наслідки ворожого удару. За її словами, комунальники разом із мешканцями замітали та виносили уламки скла з дев'ятого поверху, а також вичерпували воду, яка стікала під час гасіння пожежі до першого поверху.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.