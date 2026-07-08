Супермодель Сніжана Онопко в сукні від російської дизанерки зʼявилася на Тижні моди в Парижі (фото)

Сніжану Онопко просуває агенство росіянки

Колишня українська супермодель Сніжана Онопко відвідала Тиждень моди в Парижі. На захід модель потрапила завдяки співпраці з росіянкою Поліною Ніолі та позувала перед камерами в сукні від російської дизайнерки. Про це пише «Главком».

Сніжана Онопко, яка народилася у Сіверськодонецьку, нині мешкає за кордоном. У своєму блозі українка поділилася кадрами з Франції, де вона, як гостя завітала на Тиждень моди у Парижі.

Сніжана Онопко опублікувала допис з Тижня моди, зазначивши акаунти агентства росіянки Поліни Ніолі фото: Іnstagram/snejanaonopka15

На окремих сторис Онопко показала, як відвідала показ індійського дизайнера Rahul Mishra у сукні з імітацією полум'я. На ще одному заході модель вбралася у червону сукню від Tony Ward Couture.

Сніжана Онопко в сукні від російської дизайнерки з Саратова, Юлії Яніної фото: Іnstagram/snejanaonopka15

Проте серед образів Сніжани Онопко були й образи від російських брендів. Йдеться про сукню від дизайнерки з Саратова, Юлії Яніної. Росіянка живе та працює в Парижі.

Сніжана Онопко подякувала візажистці та дизайнерці з Росії фото: Іnstagram/snejanaonopka15

До доріжки на Тижні моди українку готувала ще одна росіянка, візажистка Чернева Олена, вона зробила моделі макіяж. До слова, нині Сніжана Онопко є «талантом» агентства з просування блогерів росіянки Поліни Ніолі. Модель не вперше відвідує модні заходи та інші події, наприклад, Каннський кінофестиваль з допомогою Ніолі.

Сніжана Онопко з Поліною Ніолі на показі в Парижі фото: Іnstagram/snejanaonopka15

Зазначимо Сніжана Онопко є відомою українська супермодель, пік її популярності припав на 2000-ті роки. Свого часу вона увійшла до топ-5 найуспішніших моделей світу. Модель висловлювала підтримку Україні на початку повномасштабного вторгнення. Однак згодом жінка неодноразово співпрацювала з росіянами та потрапляла у конфлікти через те, що використовувала у своїх відео російську музику.

Нагадаємо, модель Сніжана Онопко повідомила, що пройшла обряд вінчання разом зі своїм чоловіком. Для цього зіркове подружжя обрало одну з церков в столиці Латвії, Ризі. Саме туди у 2022 році після початку повномасштабної війни переїхала Онопко.