Відверте зізнання Кошового: «Каюсь за свої помилки перед дружиною»

Кошовий: «У нас завжди, коли мене немає вдома, працює телемарафон»

Художній керівник «Вечірнього кварталу» і відомий український гуморист Євген Кошовий та його дружина Ксенія поділились подробицями свого особистого життя. Вони дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про неідеальні моменти у стосунках та сварки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю.

У розмові зі Славою Дьоміним актор розповів, що інколи встає не з тієї ноги, тому «зривається» на своїй дружині, а потім шкодує про це.

«Буває таке, що встаєш не з тієї ноги, про щось думаєш не те та зриваєшся на Ксюші, а потім думаєш: «Нащо?» Це не кожен день, але бувають такі моменти. Я не можу сказати, що під час повномасштабного вторгнення вони почастішали. Вони як були, так і залишилися. Я за це просто каюсь», – зізнався Євген Кошовий.

За словами гумориста, вони з дружиною розмовляють одне з одним, коли залишаються наодинці та розслабляються за бокалом вина або коктейлю, адже в побуті все «дуже складно та напружено».

«Багато справ, багато негативної інформації, яка ллється з телеграм-каналів, з телевізора. Тому що у нас завжди, коли мене немає вдома, працює телемарафон», – розповів Кошовий.

Зараз подружжя Кошових свариться не часто, але у них можуть виникати непорозуміння у побутових питаннях. Євген пригадав ситуацію, коли у нього загинув друг. Гуморист не брав слухавку від коханої, а вона хвилювалася, адже знала, що він перебуває у небезпечному місці. Кошовий вважає, що, не брав слухавку від дружини через те, що був гіперемоційним в той момент, потім актор попросив у дружини вибачення.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів про стосунки зі старшою донькою Варварою. Він не став приховувати, що маленькою Варя мала зіркову хворобу, бо хизувалася відомим батьком. Кошовий докладав чимало сил, аби його донька не виросла мажоркою. За словами Кошового, у нього був доволі непростий період у стосунках з 15-річною дівчинкою.

Додамо, що близький друг очільника України та актор студії «Квартал-95» Євген Кошовий в інтервʼю Славі Дьоміну на YouTube висловив свою думку щодо того, чи потрібно президенту України Володимиру Зеленському претендувати на роль лідера України вдруге.

Також Євген Кошовий в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир» розповів, як йому пропонували величезний хабар за те, щоб завів людину до списків партії «Слуга народу», а також зізнався, чому на нього образився Арестович.