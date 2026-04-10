Володимир Остапчук покидає Україну з дружиною та сином: куди переїжджає родина

Дружина Володимира Остапчука розповіла, чим буде займатися її чоловік за кордоном

Ведучий Володимир Остапчук із родиною планує переїжджати за кордон. Дружина шоумена інфлюєнсерка Катерина Остапчук повідомила новину про переїзд у своєму блозі в Іnstagram та розповіла, яку країну для життя обрала із чоловіком. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Катерини Остапчук.

За словами Катерини Остапчук, вона із чоловіком планувала переїзд ще рік тому. Врешті родина прийняла рішення емігрувати до Канади. Як пояснила блогерка, приліт у будинок Володимира Остапчука в Києві став вирішальним моментом у переїзді.

«Любі читачі, наша родина прийняла рішення переїхати до Канади. Над цим рішенням ми почали задумуватися ще рік тому, але еміграція – це важкий крок, тому особисто я знаходила 1091 причину, щоб відтягнути її, але остаточно на це рішення повпливав приліт по будинку чоловіка, що стало для нас внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею», – написала дружина ведучого.

фото: скриншот Іnstagram/ostapchukkaterynaa

З’ясувалося, що Володимир Остапчук є резидентом Канади, також там живуть його діти від попереднього шлюбу. Тож він із дружиною вирішив переїхати до Канади, родина планує жити на дві країни.

«Усім серцем люблю Україну та Київ, але треба думати не тільки про себе, а і про Тимофія. Особисто мені морально легше не сприймати це рішення остаточним, тому залишаю за собою право на надію повернутися. Принаймні поки, будемо жити на дві країни», – зазначила Остапчук.

На сторис Катерини Остапчук відповіли її підписники, які зауважили, що тепер в Україні буде на одного «талановитого ведучого» менше. На що Остапчук відповіла, що її чоловік не планує йти з професії, адже на нього вже чекає робота в Канаді.

«Ведучий продовжує бути ведучим. У Європі зараз теж багато замовлень Серед моїх підписниць теж, до речі. А ще Вова ж у Канаді вчився в університеті й ось останні пів року ще навчався дистанційно і склав іспити Тепер він має право викладати в університетах Канади, а в них це зовсім інша справа, ніж у нас, по можливостях. Його навіть деякі універи вже запросили», – заявила блогерка.

Крім новини про переїзд, Катерина Остапчук повідомила про продаж свого авто, яке їй подарував чоловік. Блогерка планує продати свій Range Rover Velar 2025 року за $90 тис. «У завʼязку з переїздом і неможливістю перевезти авто в Канаду через їх закони ми продаємо наші авто. Поки пишу про своє. Днями зроблю оголошення на авторіа, але враховуючи те, що студію я продала за один день через сторис, спочатку пишу вам», – додала Остапчук.

Нагадаємо, під час чергової нічної атаки на Київ росіяни поцілили у будинок експодружжя ведучого Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк. Будинок було зруйновано. Як повідомила Христина Горняк, жертв внаслідок російського обстрілу по котеджному містечку, де вона мала будинок – не було. Водночас оселя ексдружини Володимира Остапчука зруйнована.