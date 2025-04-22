Кошовий втрапив у скандал через привітання з Великоднем (відео)

Відео Кошового викликало хвилю обурення та шквал критики на його адресу

Художній керівник «Вечірнього кварталу» і відомий гуморист Євген Кошовий у доволі незвичний спосіб привітав українців із Великоднем. Артист постав перед камерою з глазур’ю та різнокольоровими блискітками на лисині, що нагадували верхівку паски. Такий образ обурив користувачів соцмереж. Про це повідомляє «Главком».

«Христос воскрес. Усім тихого свята. Нехай його не зіпсує клята русня. Смачної паски», – сказав гуморист.

Кошовий потрапив у скандал через привітання з Великоднем

Відео миттєво розлетілося в соцмережах, проте реакція українців була переважно негативною. Поведінка Кошового викликала хвилю обурення та шквал критики на його адресу.

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Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів про стосунки зі старшою донькою Варварою. Він не став приховувати, що маленькою Варя мала зіркову хворобу, бо хизувалася відомим батьком. Кошовий докладав чимало сил, аби його донька не виросла мажоркою. За словами Кошового, у нього був доволі непростий період у стосунках з 15-річною дівчинкою.

Додамо, що близький друг очільника України та актор студії «Квартал-95» Євген Кошовий в інтервʼю Славі Дьоміну на YouTube висловив свою думку щодо того, чи потрібно президенту України Володимиру Зеленському претендувати на роль лідера України вдруге.

Також Євген Кошовий в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир» розповів, як йому пропонували величезний хабар за те, щоб завів людину до списків партії «Слуга народу», а також зізнався, чому на нього образився Арестович.