Первое воздушное такси Airbus прошло успешные испытания

Закончить разработку летательного аппарата инженеры планируют к 2020 году

Состоялось первое испытание воздушного такси Airbus Vahana. Тестовый полет длился 53 секунды и завершился успешно. В ходе испытания воздушное судно поднялось на высоту пять метров. Разработчики отмечают, что за 53 секунды полета прототип аэротакси потратил 8% заряда бортовой аккумуляторной батареи. Таким образом, в общем заряда летательного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Воздушное такси

Закончить разработку летательного аппарата инженеры планируют к 2020 году

Состоялось первое испытание воздушного такси Airbus Vahana. Тестовый полет длился 53 секунды и завершился успешно. В ходе испытания воздушное судно поднялось на высоту пять метров.

Разработчики отмечают, что за 53 секунды полета прототип аэротакси потратил 8% заряда бортовой аккумуляторной батареи. Таким образом, в общем заряда летательного аппарата хватит на 10-11 минут. Расчеты сделаны без учета дополнительной нагрузки и погодных условий.

Летательный аппарат Airbus Vahana выполнен по схеме конвертоплана с передним и задними поворачивающимися крыльями.

Размеры такси: ширина с размахом крыльев – 5,7 метра, длина – 6,2 метра, высота – 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов. Летающее такси, которое сможет преодолевать до 100 километров, будет представлено к 2020 году.

Одна из основных задач этого летательного аппарата – решение проблем с автомобильными пробками в больших городах.

Джерело: 24 канал