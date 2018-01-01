Первое воздушное такси Airbus прошло успешные испытания
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Закончить разработку летательного аппарата инженеры планируют к 2020 году
Состоялось первое испытание воздушного такси Airbus Vahana. Тестовый полет длился 53 секунды и завершился успешно. В ходе испытания воздушное судно поднялось на высоту пять метров.
Разработчики отмечают, что за 53 секунды полета прототип аэротакси потратил 8% заряда бортовой аккумуляторной батареи. Таким образом, в общем заряда летательного аппарата хватит на 10-11 минут. Расчеты сделаны без учета дополнительной нагрузки и погодных условий.
Летательный аппарат Airbus Vahana выполнен по схеме конвертоплана с передним и задними поворачивающимися крыльями.
Размеры такси: ширина с размахом крыльев – 5,7 метра, длина – 6,2 метра, высота – 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов. Летающее такси, которое сможет преодолевать до 100 километров, будет представлено к 2020 году.
Одна из основных задач этого летательного аппарата – решение проблем с автомобильными пробками в больших городах.
Джерело: 24 канал