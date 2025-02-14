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Портал в інший світ: в Австрії лижниця «зловила» унікальне природне явище

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Природне явище зацікавило соцмережі
фото: dailymail.co.uk

Лижники побачили «портал в інший світ», коли натрапили на стовп світла під час снігового буревію в Австрії

Лижниця Лєнка Лянчі виявила, як вона сама сказала, «портал в інший світ», коли під час невеликої хуртовини на лижному узвозі утворився дивний стовп світла. Явище, яке коментатори назвали «потойбічним», було помічено на схилі курорту SkiWelt в Австрії. Про це пише Daily Mail.

На кадрах можна побачити, як овальний промінь світла сяє на засніженому ландшафті, коли повз проїжджають лижники, мабуть, не підозрюючи про дивне природне явище прямо поряд з ними.

Дивне явище зняла на відео користувачка TikTok Ленка Лянчі, і з того часу кліп став вірусним на сайті, набравши мільйони переглядів і тисячі коментарів від здивованих людей, які гадали, що це могло бути.

Деякі користувачі стверджували, що це диво, інші стверджували, що це дійсно схоже на потойбічний портал. На щастя, цьому відео є просте пояснення.

Це так зване субсонце – дуже рідкісне, але гарне оптичне явище, що виникає, коли сонячне світло падає на крижані кристали в атмосфері під прямим кутом. Велика кількість снігу, помітна на схилі, у поєднанні з темним тіньовим фоном за променем світла роблять це субсонце більш помітним, ніж зазвичай.

Користувачі TikTok, навіть отримавши прозове пояснення, пожартували, що все одно віритимуть у те, що це портал.

Нагадаємо, Китай продовжує вражати амбітними проєктами. На цей раз у країні з'явится нова стіна, і хоча вона набагато коротша за Велику китайську – лише 3 тисячі кілометрів проти 21-ї тисячі, проте вона повністю складається з дерев. 

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Теги: відео Daily Mail TikTok Австрія снігопад природа атмосферне явище

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