Військові НАТО зіштовхнулись із серйозними проблемами у Фінляндії

У Лапландії підрозділи НАТО можуть залишитися без продуктів харчування та ліків

Командування НАТО зіткнулося з труднощами при розміщенні штабу Сухопутних сил Північноатлантичного альянсу у фінській Лапландії. Про це повідомляє місцевий громадський мовник Yle.

Повідомляється, що через недостатньо розвинену інфраструктуру та погані дороги розміщені в Лапландії підрозділи можуть залишитися без продуктів харчування, ліків, палива та інших життєво важливих поставок.

Зазначимо, що Лапландія є північною провінцією Фінляндії, більша частина якої розташована за полярним колом.

У цьому регіоні проживає вкрай мало людей, тому інфраструктура або дуже розвинена, або зовсім відсутня.

Раніше стало відомо, що Фінляндія готова розмістити у себе базу великих безпілотників НАТО, які здійснюють розвідувальні польоти вздовж кордону з Росією. Розглядаються чотири версії розміщення, найімовірнішим місцем базування може стати фінська авіабаза Пірккала.