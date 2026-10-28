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«Реал» переміг в Ель Класіко, а «Валенсія» програла дербі: результати десятого туру Ла Ліги 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Реал» переміг в Ель Класіко, а «Валенсія» програла дербі: результати десятого туру Ла Ліги 2026/27
Кіліан Мбаппе став головною зіркою Ель Класіко
фото: ФК «Барселона»

Десятий тур Ла Ліги відзначився кількома принциповими протистояннями  

Підійшов до завершення десятий тур іспанської Ла Ліги 2026/27. Про основні події ігрового тижня в цьому огляді повідомляє «Главком»

«Реал» виявився сильнішим в Ель Класіко

Головна увага в десятому турі Ла Ліги прийшлася на зарубу головних іспанських грандів – «Реала» та «Барселони». Розпочався матч доволі оптимістично, адже Кіліан Мбаппе відкрив рахунок на 41-й хвилині, скориставшись своїм моментом перед перервою та вивівши мадридців уперед. Після відпочинку каталонці активізувалися й на 61-й хвилині зрівняли рахунок завдяки голу Рафіньї. Здавалося, що «Барселона» зможе перехопити ініціативу та поборотися за перемогу, однак Мбаппе знову нагадав про себе. На 87-й хвилині він забив удруге й приніс «Реалу» перемогу в одному з найпринциповіших матчів іспанського футболу.

Завдяки цій перемозі «Реал» перервав вражаючу серію «Барселони» в іспанській першості, яка складала дев'ять перемог поспіль. Також мадридський клуб суттєво наблизив себе до лідерських позицій, адже тепер різниця між «Реалом» і «Барселоною» складає лише три очки. 

Валенсійське дербі вийшло драматичним

Іншим цікавим сюжетом туру стало протистояння «Валенсії» та «Вільярреала», адже обидві ці команди походять з регіону Валенсія. Першими ініціативу проявили саме футболісти «Валенсії», які відкрили рахунок на 38-й хвилині завдяки точному удару Пепелу. Після відпочинку «Вільярреал» активніше взявся за справу та на 69-й хвилині зрівняв рахунок зусиллями Фрімена.

За такого перебігу зустрічі здавалося, що команди розділять очки, однак наприкінці матчу гра стала ще напруженішою. Додаткової гостроти протистоянню додали вилучення в обох команд: на 79-й хвилині поле залишив Папе Гує, а згодом «Валенсія» також втратила футболіста через другу жовту картку Гарві Елліотта. Попри кадрові втрати, обидві команди продовжували боротися за перемогу до останнього. Проте вирвати її вдалося саме «Вільярреалу», бо на 90+6-й хвилині Мікаутадзе забив гол та вирвав для гостей перемогу з рахунком 2:1. 

«Ельче» сенсаційно розгромив «Райо Вальєкано»

Однією з найбільших сенсацій туру стала переконлива перемога «Ельче» над «Райо Вальєкано» з рахунком 3:0. «Ельче» першим відкрило рахунок на 23-й хвилині, коли Редондо Соларі реалізував пенальті. Однак цього клубу виявилося недостатньо, бо на 36-й хвилині Ніньйо подвоїв перевагу «Ельче», поставивши господарів матчу у вкрай складне становище. «Райо» отримав нагоду повернутися в гру ще до перерви, але Пате Сіс не реалізував одинадцятиметровий на 39-й хвилині. 

Після перерви «Ельче» не відмовився від атакувального футболу й продовжив використовувати проблеми суперника в обороні. На 68-й хвилині Валера забив третій м’яч гостей і остаточно закріпив їхню перевагу. «Райо Вальєкано» так і не зміг відповісти бодай одним голом, тож завершив домашній матч із розгромною поразкою. 

Наступний тур Ла Ліги пройде 30 жовтня – 2 листопада. А з усіма результатами десятого ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Читайте також: Календар матчів Ла Ліги сезону 2026/27

Ла Ліга 2026/2027. Десятий тур

«Алавес» – «Малага» 1:1 (0:1)

  • Голи: Манас (89) – Ніньйо (44)

«Атлетіко» – «Депортіво» 1:0 (0:0)

  • Голи: Альварес (48)

«Валенсія» – «Вільярреал» 1:2 (1:0)

  • Голи: Пепелу (38) – Фрімен (69), Мікаутадзе (90+6)

«Расінг» – «Еспаньол» 2:1 (0:0)

  • Голи: Белосян (69), Забірі (84) – Еспосіто (62)

«Райо Вальєкано» – «Ельче» 0:3 (0:2)

  • Голи: Редондо Соларі (23), Ніньйо (36), Валера (68)

«Барселона» – «Реал» 1:2 (0:1)

  • Голи: Рафінья (61) - Мбаппе (41, 87)

«Реал Сосьєдад» – «Леванте» 2:1 (2:1)

  • Голи: Оскарссон (6), Турр'єнтес (27) – Перес (22)

«Сельта» – «Бетіс» 0:0 (0:0)

«Атлетік» – «Хетафе» 4:0 (2:0)

  • Голи: Беренгер (17), Вільямс (35), Паредес (70), Берчіче (88)

«Севілья» – «Осасуна» 2:0 (1:0)

  • Голи: Ромеро (24), Андраде (82)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулий ігровий тиждень у Ла Лізі не обійшовся без упевнених матчів за участю іспанських грандів

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Теги: ФК Барселона Ель Класіко Кіліан Мбаппе Рафінья Ла Ліга футбол

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