Георгій Судаков подвоїв перевагу «Бенфіки»

Український хавбек лісабонської «Бенфіки» Георгій Судаков відзначився забитим м'ячем у чвертьфінальному поєдинку Кубка португальської ліги проти «Жил Вісенте». Про це повідомляє «Главком».

На 40-й хвилині зустрічі 24-річний півзахисник подвоїв перевагу своєї команди (2:0), вразивши дев'ятку воріт суперника гарматним ударом здалеку.

Для Судакова цей гол став другим у 18 поєдинках за орлів у поточному сезоні.

Нагадаємо, у голосуванні за «Золотий м'яч» 20206 року Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль.

Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Її переможцями були троє українців

Андрій Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Ігор Бєланов – у 1986-му, а Олег Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».