Кейн оформив дубль у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти норвезького «Вікінга»

Кейн переписує історію Ліги чемпіонів

Нападник «Баварії» Гаррі Кейн відзначився у дев'ятому матчі Ліги чемпіонів поспіль, повторивши досягнення Роберта Левандовського та Руда ван Ністелроя. Про це повідомляє «Главком».

Кейн оформив дубль у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти норвезького «Вікінга». Англієць став четвертим футболістом в історії турніру, якому вдалося забити щонайменше один гол у дев'яти матчах поспіль.

Рекорд належить Кріштіану Роналду, який відзначався в 11 зустрічах поспіль у складі мадридського «Реала» у сезоні 2017/18.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.