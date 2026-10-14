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Кейн повторив бомбардирське досягнення Левандовського і ван Ністелроя в Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кейн повторив бомбардирське досягнення Левандовського і ван Ністелроя в Лізі чемпіонів
Кейн оформив дубль у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти норвезького «Вікінга»

Кейн переписує історію Ліги чемпіонів

Нападник «Баварії» Гаррі Кейн відзначився у дев'ятому матчі Ліги чемпіонів поспіль, повторивши досягнення Роберта Левандовського та Руда ван Ністелроя. Про це повідомляє «Главком».

Кейн оформив дубль у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти норвезького «Вікінга». Англієць став четвертим футболістом в історії турніру, якому вдалося забити щонайменше один гол у дев'яти матчах поспіль.

Рекорд належить Кріштіану Роналду, який відзначався в 11 зустрічах поспіль у складі мадридського «Реала» у сезоні 2017/18.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Руд ван Ністелрой Роберт Левандовскі Гаррі Кейн футбол Ліга чемпіонів

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