Перфоманс ексгравця «Кривбаса»: ЛАСК та «Ліверпуль» влаштували шоу на дев'ять м'ячів у Лізі чемпіонів

«Ліверпуль» здобув другу перемогу у поточному розіграші ЛЧ

14 жовтня відбувся матч другого туру основного раунду ліги чемпіонів між ЛАСКом та «Ліверпулем». Про це повідомляє «Главком».

Матч пройшов у Лінці на «Райфайзен Арені».

Гості з «Ліверпуля» з перших хвилин матчу взяли гру під свій контроль, що конвертувалось у результат на табло: 4:0 на користь команди Іраоли на 51-й хвилині.

За комфортної переваги у рахунку коуч «червоних» випустив на поле Вірджила ван Дейка та Джо Гомеса. Після цього у австрійського коллективу з'явилось більше шансів у атаці: ЛАСК забив тричі, на всі три голи асистував ексфулбек «Кривбаса» Іван Дібанго. Щоправда, «червоні» також не промовчали, двічі вразили ворота суперника та здобули перемогу з рахунком 6:3.

Хет-трик у складі «Ліверпуля» оформив 140-мільйонний новачок Бредлі Барколя.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. Другий тур

ЛАСК (Австрія) – Ліверпуль (Англія) – 3:6

Голи: Любічич, 63, Флекер, 74, 77 – Араухо, 22, Баркола, 24, 37, 66, Фрімпонг, 51, Кумас, 72

До слова, вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор пропустить чотири найближчих матчі «Реала» у Ла Лізі через червону картку, отриману у матчі з «Вільярреалом».

Раніше повідомлялося про те, що Георгій Бущан та Сергій Шищенко отримали нагороди найращим гравцю та тренеру туру УПЛ відповідно.