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«Мілан» втратив провідного футболіста перед дербі з «Інтером»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» втратив провідного футболіста перед дербі з «Інтером»
Рубен Лофтус-Чік вибув на прийдешні поєдинки
фото: LaPresse

«Россонері» мають кадрові проблеми напередодні принципового протистояння

Півзахисник Рубен Лофтус-Чік поповнив лазарет італійського «Мілана». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Англієць зазнав ушкодження в минулому турі Серії A. Під час забігу під кінець поєдинку проти «Удінезе» (2:0) він відчув дискомфорт у нозі. У хавбека діагностували ушкодження м'яза лівого стегна.

Лофтус-Чік не допоможе «россонері» в поєдинках італійського чемпіонату проти «Болоньї» (28 жовтня) та міланського «Інтера» (31 жовтня). Також він пропустить матч основного раунду Ліги Європи проти угорського «Ференцвароша» (5 листопада). Через два тижні англійського півзахисника обстежать повторно.

У нинішньому сезоні Лофтус-Чік зіграв дев'ять поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт хавбека з «Міланом» розрахований до літа 2027 року.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, нещодавно «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол Серія А Рубен Лофтус-Чік ФК Мілан

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