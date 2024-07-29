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Харлан впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Харлан впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади
Харлан не залишає шансів своїм суперницям

Харлан перебуває за крок від медалі

Ольга Харлан продовжує перемагати на Олімпійських Іграх-2024. У чвертьфіналі українка розгромила угорку Анну Мартон – 15:7.

Сутичка пройшла повністю під контролем нашої фехтувальниці. Тепер для здобуття олімпійської нагороди їй потрібно буде здобути одну перемогу в двох поєдинках, які залишилися.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ольга здолала принципову суперницю – Анну Башту

Прикро покинула олімпійський турнір сьогодні українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона провела другу сутичку з японкою, у якій поступилася через дискваліфікацію. 

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Фехтування Ольга Харлан

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