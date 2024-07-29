Харлан впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади
Харлан перебуває за крок від медалі
Ольга Харлан продовжує перемагати на Олімпійських Іграх-2024. У чвертьфіналі українка розгромила угорку Анну Мартон – 15:7.
Сутичка пройшла повністю під контролем нашої фехтувальниці. Тепер для здобуття олімпійської нагороди їй потрібно буде здобути одну перемогу в двох поєдинках, які залишилися.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ольга здолала принципову суперницю – Анну Башту.
Прикро покинула олімпійський турнір сьогодні українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона провела другу сутичку з японкою, у якій поступилася через дискваліфікацію.
До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх
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