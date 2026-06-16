16 червня пройде жеребкування кваліфікації Ліги Європи: можливі суперники «Динамо»

Поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні 9 та 16 липня

Церемонія жеребкування розпочнеться сьогодні, 16 червня, о 18:00 за київським часом

Сьогодні, 16 червня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2026/27 київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні 9 та 16 липня. Для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

На цій стадії змагань київський клуб завдяки своєму рейтингу є сіяним. У першому кваліфікаційному раунді зіграють 12 команд.

Cписок потенційних суперників «Динамо» у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи:

«Войводіна» (Сербія)

«Жиліна» (Словаччина)

«Університатя» (Клуж, Румунія)

«Вестрі» (Ісландія)

«Алюміній» (Словенія)

«Деррі Сіті» (Ірландія)

Церемонія жеребкування розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Динамо» в Австрії розпочало підготовку до сезону.

Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

Заплановані спаринги «Динамо»: