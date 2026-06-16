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16 червня пройде жеребкування кваліфікації Ліги Європи: можливі суперники «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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16 червня пройде жеребкування кваліфікації Ліги Європи: можливі суперники «Динамо»
Поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні 9 та 16 липня
фото: Динамо

Церемонія жеребкування розпочнеться сьогодні, 16 червня, о 18:00 за київським часом

Сьогодні, 16 червня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2026/27 київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні 9 та 16 липня. Для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

На цій стадії змагань київський клуб завдяки своєму рейтингу є сіяним. У першому кваліфікаційному раунді зіграють 12 команд.

Cписок потенційних суперників «Динамо» у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи: 

  • «Войводіна» (Сербія)
  • «Жиліна» (Словаччина)
  • «Університатя» (Клуж, Румунія)
  • «Вестрі» (Ісландія)
  • «Алюміній» (Словенія)
  • «Деррі Сіті» (Ірландія)

Церемонія жеребкування розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Динамо» в Австрії розпочало підготовку до сезону.

Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

Заплановані спаринги «Динамо»:

  • 20 червня, «Динамо» – «Славія»
  • 24 червня, «Динамо» – «Жиліна»
  • 28 червня, «Динамо» – «Вєчиста»
  • 2 липня, «Динамо» – суперник уточнюється
  • 3 липня, «Динамо» – ЛАСК
Теги: Ліга Європи ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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