16 червня пройде жеребкування кваліфікації Ліги Європи: можливі суперники «Динамо»
Церемонія жеребкування розпочнеться сьогодні, 16 червня, о 18:00 за київським часом
Сьогодні, 16 червня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2026/27 київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком».
Поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні 9 та 16 липня. Для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
На цій стадії змагань київський клуб завдяки своєму рейтингу є сіяним. У першому кваліфікаційному раунді зіграють 12 команд.
Cписок потенційних суперників «Динамо» у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи:
- «Войводіна» (Сербія)
- «Жиліна» (Словаччина)
- «Університатя» (Клуж, Румунія)
- «Вестрі» (Ісландія)
- «Алюміній» (Словенія)
- «Деррі Сіті» (Ірландія)
Церемонія жеребкування розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, «Динамо» в Австрії розпочало підготовку до сезону.
Тренерський штаб «біло-синіх» запланував п'ять матчів упродовж двох тижнів. Суперниками команди Костюка будуть представники чемпіонатів Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.
Заплановані спаринги «Динамо»:
- 20 червня, «Динамо» – «Славія»
- 24 червня, «Динамо» – «Жиліна»
- 28 червня, «Динамо» – «Вєчиста»
- 2 липня, «Динамо» – суперник уточнюється
- 3 липня, «Динамо» – ЛАСК
Коментарі — 0