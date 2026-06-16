Франція – Сенегал. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Франція – Сенегал. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026Реклама
Віцечемпіони світу проекзаменують фіналістів Кубка африканських націй
Сьогодні, 16 червня 2026 року, національна команда Франції на арені «МетЛайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді зустрінеться зі збірною Сенегалу в рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
Прогноз букмекерів GGBET на матч Франція – Сенегал
Шанси команди Дідьє Дешама на 10:50 16 червня виглядають переконливішими, переконані букмекери GGBET. На вірогідну звитягу «триколірних» закладено коефіцієнт 1,81. Зате потенційну перемогу сенегальців оцінено балом 3,34. Натомість на нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 3,92. На бойову мирову (1:1) запропоновано коефіцієнт 13,07. Тим часом на тотал більше 3,5 закладено бал 3,06.
Передматчевий стан команд
Безпосередньо перед Кубком світу Франція зіграла два контрольні поєдинки. Спершу підопічні Дешама трохи несподівано поступилися національній команді Кот-д'Івуару (1:2). Голом у складі «триколірних» відзначився хавбек Шеркі. Натомість згодом французька збірна розібралася з Північною Ірландією (3:1). Хет-трик у цьому протистоянні оформив атакувальний хавбек Олісе.
Два спаринги зіграла й команда Папа Тяьва. «Леви Теранги» в першому матчі поступилися збірній США (2:3). Дубль у складі Сенегалу оформив нападник Мане. Натомість з національною командою Саудівської Аравії Сенегал розписав нічию (0:0).
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Історія очних зустрічей
Складно повірити, та шляхи команд раніше перетнулися лише одного разу. Однак, усі вболівальники зі стажем пам'ятають той поєдинок. У матчі-відкриття Мундіалю 2002 року збірну Сенегалу сенсаційно перемогла Францію (1:0), яка приїхала на турнір у статусі чинних чемпіонів світу. Героєм нації тоді став хавбек Папа Буба Діоп. «Триколірні» від фіаско так і не отямилися та навіть не вийшли з групи. «Леви Теранги» натомість просунились аж до чвертьфіналу.
Де дивитися матч Франція – Сенегал
Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».
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