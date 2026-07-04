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Збірна Марокко перемогла Канаду і стала першим чвертьфіналістом Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна Марокко перемогла Канаду і стала першим чвертьфіналістом Чемпіонату світу 2026
В матчі Канада – Марокко розіграла першу путівку у чвертьфінал ЧС-2026
фото: Getty Images

На мундіалі стартували матчі 1/8 фіналу

Збірна Марокко обіграла Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Початок гри в Х’юстоні видався спокійним з невеликою перевагою одного з господарів чемпіонату. Саме канадці мали відкривати рахунок, але після удару Олувасеї надійно зіграв голкіпер Марокко Буну. Загалом марокканці діяли без поспіху, майже не загострюючи гру. До того ж на 22-й хвилині вони втратили через травму одного з лідерів команди – Сайбарі.

Сонливий футбол з дрібним фолом від обох команд логічно завершився до перерви без забити голів. Натомість в другому таймі Марокко швидко вийшло вперед. Зі стандарту Хакімі покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Вже у компенсований час Рахімі поставив крапку, забивши після передачі Діаса. У підсумку переконлива перемога Марокко, яке у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Парагвай – Франція.

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

Канада – Марокко 0:3

  •  Гол: Унаї, 50, 82, Рахімі, 90+8

Нагадаємо, Колумбія перемогла Гану (1:0) у матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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