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ПСЖ не зміг із першої спроби ослабити конкурента в чемпіонаті Франції – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ПСЖ не зміг із першої спроби ослабити конкурента в чемпіонаті Франції – ЗМІ
Магнес Акліуш поки залишається в князівстві
фото: ФК «Монако»

Столичний гранд буде змушений покращити пропозицію

Французький «Монако» відмовився продати «Парі Сен-Жермен» нападника Магнеса Акліуша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Переможець Ліги чемпіонів запропонував за вінгера 45 млн євро. Проте, така сума відступних не вразила княжий клуб. Монегаски прагнуть виручити більше за власного вихованця.

Контракт Акліуша з «Монако» чинний до літа 2028 року. Як наслідок, «червоно-білі» всерйоз розглядатимуть пропозиції від 70 млн. Водночас ПСЖ продовжить торгуватися за нападника.

Акліуш у минулому сезоні провів 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і 11 результативних передач. У складі збірної Франції вінгер зіграв 10 матчів (один гол), але в заявку на Чемпіонат світу 2026 не потрапив.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Монако ФК Парі Сен-Жермен

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