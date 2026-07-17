Стало відомо, хто судитиме фінал Чемпіонату світу 2026

Фінал мундіалю між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня

Словенця Славко Вінчіча призначено головним арбітром фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу між Іспанією та Аргентиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФІФА.

Асистуватимуть 46-річному рефері на лініях його співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачіч. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Адхам Махадме, а резервним асистентом призначено Мохаммада Аль-Калафа (обидва – Йорданія).

На Чемпіонаті світу 2026 Вінчіч відпрацював головним арбітром на трьох матчах, включаючи одну гру у плейоф: Бразилія – Марокко (1:1), Йорданія – Алжир (1:2) та Мексика – Еквадор (2:0) у 1/16 фіналу.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, вперше в історії у фіналі Чемпіонату світу зіграють дві найкращі команди рейтингу ФІФА. Рейтинг команд ФІФА з'явився 1992 року. З того часу у фіналах світових першостей до 2026 року жодного разу не грали два його лідери

Також вперше в історії у фіналі Чемпіонату світу зіграють чинні переможці Євро і Кубка Америки. Іспанія виграла Євро-2024. Аргентина тріумфувала на Кубку Америки у 2024 році.

До слова, гравці збірної, яка здобуде перемогу у фіналі Чемпіонату світу з футболу, вперше отримають чемпіонські персні. Загалом буде виготовлено 2026 перснів. 30 із них зарезервовані для гравців, решта 1996 буде доступна вболівальникам для придбання.

Чемпіонські персні вручать переможцям Чемпіонату світу вперше в історії. Традиція вручення таких ювелірних виробів популярна у північноамериканських спортивних лігах.