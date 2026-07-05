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Сенсаційний герой Чемпіонату світу 2026 зацікавив клуби чемпіонату Бразилії – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Сенсаційний герой Чемпіонату світу 2026 зацікавив клуби чемпіонату Бразилії – журналіст
Возінья робив дива на Кубку світу цьогоріч
фото: Getty Images

Футболіст на прізвисько «Бабуся» отримав нагоду перебратися в сильну першість

Бразильські «Аваї» та «Атлетіко Гояніенсе» накинули оком на голкіпера збірної Кабо-Верде Возінью. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіст Марсело Брагу.

Обидва колективи в сезоні-2026 змагаються в Серії B Бразилії. 40-річний воротар нещодавно став вільним агентом. Його контракт із португальським «Шавешем» був чинним до 30 червня.

Возінья раніше виступав у чемпіонатах Словаччини та Кіпру, а також на батьківщині. На Чемпіонаті світу (ЧС) передусім його стараннями Кабо-Верде вийшла в плейоф. «Сині акули» в 1/16 фіналу Мундіалю-2026 лише в овертаймі поступилися збірній Аргентини (2:3).

У минулому сезоні Возінья провів 19 матчів у португальській Лізі 2, у яких пропустив 23 м'ячі. Зберіг ворота сухими він у шести поєдинках. Натомість на ЧС-2026 воротар зіграв чотири поєдинки (чотири пропущених, два «сухих» матчі).

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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